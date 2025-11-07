Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Unidade em Salvador reforça presença da Tahto no Nordeste

A Tahto inaugurou uma nova unidade em Salvador (BA), reforçando sua presença no Nordeste e ampliando o plano nacional de expansão. A operação, volt...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/11/2025 às 17h38
Unidade em Salvador reforça presença da Tahto no Nordeste
Divulgação

Salvador ganhou uma nova estrutura voltada ao atendimento digital e presencial de clientes com a inauguração de uma unidade da Tahto, uma das maiores empresas de Customer Experience (CX) e Business Process Outsourcing (BPO) do Brasil. A sede, inaugurada na terça-feira (4/11), faz parte do plano nacional de expansão da companhia e deve gerar mais de 1.000 empregos diretos e indiretos na região.

Presente há um ano e meio na capital baiana, a Tahto passa agora a operar em uma sede própria e dedicada. O investimento total previsto para o estado é de R$ 10 milhões nos próximos anos, acompanhando o crescimento das operações da empresa em outras capitais estratégicas, como Aracaju e Rio de Janeiro.

Atualmente, a operação em Salvador já conta com centenas de colaboradores, consolidando-se como uma das principais empregadoras do setor de experiência do cliente no Nordeste.

De acordo com Luís Ricardo Ferreira, CEO da Tahto, a nova unidade é um passo importante dentro do plano de expansão nacional.

"A abertura da sede em Salvador reforça o papel do Nordeste como polo estratégico para a Tahto. A região reúne capital humano qualificado, potencial de inovação e ampla capacidade de crescimento, o que favorece a geração de empregos e o desenvolvimento regional", afirmou o executivo.

Com presença em 14 estados brasileiros, a Tahto segue ampliando sua operação e consolidando sua posição entre os principais players de CX e BPO do país. Para 2026, está prevista a expansão de novas unidades no Nordeste, com foco na integração regional e na criação de oportunidades para novos talentos e negócios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Tecban
Tecnologia Há 1 hora

Tecban acelera transformação digital em colaboração com AWS

Movimento acelera jornada de migração para a nuvem, garantindo mais eficiência, agilidade e otimização de custos

 GPT
Tecnologia Há 3 horas

Golpes com criptomoedas crescem e rastreamento é possível

O número de fraudes envolvendo criptomoedas preocupa autoridades e especialistas. Relatório da CVM aponta que 43,3% das vítimas de golpes financeir...

 Canva/Divulgação
Tecnologia Há 4 horas

PipeRun reúne lideranças da tecnologia na Semana do Software

Evento discute o futuro da gestão, vendas e crescimento com IA e reforma tributária, reforçando o posicionamento da PipeRun como o CRM parceiro das...

 Payot Brasil
Tecnologia Há 5 horas

Payot lança consultora virtual com inteligência artificial

Com tecnologia avançada, através da Silv.IA a marca busca unir tradição e inovação para entregar um atendimento mais ágil, humano e alinhado às nov...

 Foto: Pixabay
Tecnologia Há 8 horas

Evento debate proteção de dados e cibersegurança em PMEs

Arcserve apresenta inovações em resiliência cibernética, com foco em pequenas e médias empresas (PMEs), bem como organizações de médio porte.

Tenente Portela, RS
20°
Chuva
Mín. 14° Máx. 24°
21° Sensação
0.69 km/h Vento
98% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Educação Há 11 minutos

Governo abre consulta pública para credenciamento de instituições parceiras na oferta de formação profissional
Justiça Há 11 minutos

Por unanimidade, STF mantém condenação de Bolsonaro e aliados
Economia Há 26 minutos

Errata - Ponto de equilíbrio: por que ele decide o sucesso
Senado Federal Há 26 minutos

Davi: transição energética é oportunidade de aliar crescimento e justiça climática
Obras Há 42 minutos

Governo alcança a marca de 500 obras em escolas concluídas desde 2023

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,28%
Euro
R$ 6,17 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 584,658,34 +2,82%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias