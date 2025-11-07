Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos

Foto: Divulgação/Epagri

Ao todo estão sendo ofertadas 485 vagas, distribuídas em cinco Cedups

De 10 a 17 de novembro, estudantes interessados em cursar ensino médio integrado ao curso técnico em Agropecuária podem se inscrever para o processo seletivo de ingresso nos Centros de Educação Profissional Agrotécnicos (Cedups), para o ano letivo de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online na página da Epagri , preenchendo o formulário eletrônico e anexando a documentação exigida no edital.

Candidatos que não possuem acesso à internet poderão buscar apoio nos Cedups ou nos escritórios municipais da Epagri, respeitando o período de inscrição. Podem se inscrever estudantes que tenham concluído ou estarem concluindo o Ensino Fundamental. O processo seletivo será classificatório, com base na análise de documentos e aplicação da pontuação definida no edital.

Ao todos estão sendo ofertadas 485 vagas. Veja os municípios onde se localizam as unidades de ensino e as respectivas vagas:

– Água Doce – Cedup Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva (90)

– Campo Erê – Cedup Campo Erê (90)

– Canoinhas – Cedup Vidal Ramos (90)

– São José do Cerrito – Cedup Caetano Costa (90)

– São Miguel do Oeste – Cedup Getúlio Vargas (125)

Confira o cronograma do processo seletivo:

– 10 a 17/11/2025 – inscrições on-line

– 18 e 19/11/2025 – análise das inscrições e classificação

– 19/11/2025 – publicação da classificação prévia

– 20 e 21/11/2025 – período de recursos

– 24/11/2025 – publicação da classificação final

– 25 a 28/11/2025 – entrega de documentos pelos classificados

– 1º a 10/12/2025 – matrícula para vagas remanescentes

Sobre os Cedups

Os Cedups Agrotécnicos são instituições públicas de ensino médio e profissionalizante que estão em gestão compartilhada entre a Epagri e a Secretaria de Estado da Educação. A formação oferecida é de Técnico em Agropecuária . São instituições com características de escola-fazenda, que adotam a educação em tempo integral em regime de semi-internato, com possibilidade de internato, conforme a disponibilidade de infraestrutura de cada unidade escolar. Nos regimes de internato e semi-internato o estudante permanece na unidade escolar em tempo integral, com oferta de alimentação, alojamento, aulas práticas e atividades pedagógicas complementares, sem qualquer custo ao estudante ou sua família.

Com uma proposta pedagógica voltada à prática e à inovação, essas unidades de ensino contam com laboratórios, áreas produtivas e unidades experimentais que proporcionam aprendizado direto com a realidade do campo. O técnico em Agropecuária formado pelos Cedups é capacitado para atuar em diversas áreas, como manejo e produção vegetal e animal, administração rural, conservação ambiental e desenvolvimento de projetos agropecuários.

Acesse aqui o edital para o processo seletivo de ingresso nos Cedups Agrotécnicos.

Mais informações e entrevistas: Darci Pitton Filho, gerente de Ensino Agrotécnico da Epagri, fone (48) 3665-5001 / [email protected]

Informações à imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 | (48) 99161-6596