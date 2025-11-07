Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos

Foto: Divulgação/EpagriAo todo estão sendo ofertadas 485 vagas, distribuídas em cinco CedupsDe 10 a 17 de novembro, estudantes interessados em curs...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/11/2025 às 16h22
Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Epagri

Ao todo estão sendo ofertadas 485 vagas, distribuídas em cinco Cedups

De 10 a 17 de novembro, estudantes interessados em cursar ensino médio integrado ao curso técnico em Agropecuária podem se inscrever para o processo seletivo de ingresso nos Centros de Educação Profissional Agrotécnicos (Cedups), para o ano letivo de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online na página da  Epagri preenchendo o formulário eletrônico e anexando a documentação exigida no  edital.

Candidatos que não possuem acesso à internet poderão buscar apoio nos Cedups ou nos escritórios municipais da Epagri, respeitando o período de inscrição. Podem se inscrever estudantes que tenham concluído ou estarem concluindo o Ensino Fundamental. O processo seletivo será classificatório, com base na análise de documentos e aplicação da pontuação definida no edital.

Ao todos estão sendo ofertadas 485 vagas. Veja os municípios onde se localizam as unidades de ensino e as respectivas vagas:

– Água Doce – Cedup Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva  (90)

– Campo Erê –  Cedup Campo Erê  (90)

– Canoinhas – Cedup Vidal Ramos  (90)

– São José do Cerrito  – Cedup Caetano Costa (90)

– São Miguel do Oeste – Cedup Getúlio Vargas (125)

Confira o cronograma do processo seletivo:

– 10 a 17/11/2025 – inscrições on-line

– 18 e 19/11/2025 – análise das inscrições e classificação

– 19/11/2025 – publicação da classificação prévia

– 20 e 21/11/2025 – período de recursos

– 24/11/2025 – publicação da classificação final

– 25 a 28/11/2025 – entrega de documentos pelos classificados

– 1º a 10/12/2025 – matrícula para vagas remanescentes

Sobre os Cedups

Os Cedups Agrotécnicos são instituições públicas de ensino médio e profissionalizante que estão em gestão compartilhada entre a Epagri e a Secretaria de Estado da Educação. A formação oferecida é de  Técnico em Agropecuária . São instituições com características de escola-fazenda, que adotam a educação em tempo integral em regime de semi-internato, com possibilidade de internato, conforme a disponibilidade de infraestrutura de cada unidade escolar. Nos regimes de internato e semi-internato o estudante permanece na unidade escolar em tempo integral, com oferta de alimentação, alojamento, aulas práticas e atividades pedagógicas complementares, sem qualquer custo ao estudante ou sua família.

Com uma proposta pedagógica voltada à prática e à inovação, essas unidades de ensino contam com laboratórios, áreas produtivas e unidades experimentais que proporcionam aprendizado direto com a realidade do campo. O técnico em Agropecuária formado pelos Cedups é capacitado para atuar em diversas áreas, como manejo e produção vegetal e animal, administração rural, conservação ambiental e desenvolvimento de projetos agropecuários.

Acesse  aqui o edital  para o processo seletivo de ingresso nos Cedups Agrotécnicos.

Mais informações e entrevistas: Darci Pitton Filho, gerente de Ensino Agrotécnico da Epagri, fone (48) 3665-5001 / [email protected]

Informações à imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 | (48) 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Vídeo / ASCOM – Prefeitura de Derrubadas)
Apoio Rural Há 2 horas

Derrubadas recebe novo trator para reforçar a patrulha agrícola

Equipamento adquirido com recursos de emenda parlamentar vai ampliar o atendimento aos produtores e aumentar a eficiência dos serviços no campo.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 horas

Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Leite em Santa Catarina

Fotos: Will Nieckarz/SAPEPara ouvir e ampliar o diálogo sobre os desafios e potenciais do setor leiteiro, a Secretaria de Estado da Agricultura e P...

 Com esta etapa, já são 353 municípios beneficiados com recursos destinados à recuperação de estradas rurais -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi
Agricultura Há 1 dia

Governo Eduardo Leite amplia serviços e obras no interior dos municípios gaúchos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) assinou, nesta quinta-feira (6/11), ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Florianópolis sedia encontro estadual e simpósio nacional sobre criação de abelhas sem ferrão

A capital catarinense recebe, de 6 a 8 de novembro, dois dos principais eventos do país sobre abelhas sem ferrão: o 6º Encontro Catarinense de Meli...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Cedup agrotécnico de São Miguel do Oeste recebe comunidade nesta sexta

Sociedade é convidada a conhecer as instalações físicas e atividades desenvolvidas no Cedup Getúlio Vargas (Fotos: Divulgação / Epagri)Na próxima s...

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
4.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova obrigação de obras licenciadas adotarem medidas de prevenção de desastres
Geral Há 11 minutos

Abin diz que projeto das UPPs resultou na expansão nacional do CV
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova ampliação de prazos e novas regras para proteção de cultivares
Agricultura Há 27 minutos

Epagri e Secretaria da Educação abrem inscrições gratuitas para ingressar nos Cedups Agrotécnicos
TEMPO Há 32 minutos

Ventania derruba árvores e causa transtornos em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,24%
Euro
R$ 6,17 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 583,245,29 +2,53%
Ibovespa
153,493,95 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias