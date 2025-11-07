Sexta, 07 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
PipeRun reúne lideranças da tecnologia na Semana do Software

Evento discute o futuro da gestão, vendas e crescimento com IA e reforma tributária, reforçando o posicionamento da PipeRun como o CRM parceiro das...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/11/2025 às 15h24
A PipeRun, especializada em CRM para empresas de serviços e negócios recorrentes, anuncia a Semana do Software, evento online e gratuito que acontece entre os dias 11 e 13 de novembro de 2025. O encontro reunirá os principais líderes e executivos das maiores empresas de software e ERP do Brasil, em um debate sobre o futuro da tecnologia, crescimento empresarial e impacto da reforma tributária nas operações de milhares de negócios.

O objetivo do evento é ampliar o diálogo entre as empresas de tecnologia que ajudam a sustentar a base produtiva do país. Além disso, o encontro visa conectar executivos, gestores e empreendedores interessados em preparar suas companhias para a nova era da inteligência artificial aplicada aos negócios.

Durante três dias, o evento trará painéis sobre vendas, growth, inteligência artificial e tributação, com a presença dos principais executivos de ERPs nacionais, que compartilharão estratégias, cases de sucesso e suas visões sobre como o setor de software impulsiona o PIB brasileiro.

As discussões serão mediadas pelo cofundador da PipeRun, Fausto Reichert, reconhecido por sua atuação no crescimento de empresas SaaS e na defesa de um ecossistema mais colaborativo e inovador."A PipeRun acredita que tecnologia só faz sentido quando aproxima empresas de resultados. A Semana do Software é a prova de que somos mais do que um CRM: somos parceiros de crescimento para o ecossistema de serviços do Brasil", afirma Fausto.

Destaques da Semana do Software 2025:

  • Impacto da reforma tributária nas empresas de tecnologia e serviços;
  • O papel dos sistemas de gestão (ERP) na produtividade e compliance;
  • IA e automação como aliadas da eficiência e previsibilidade em vendas;
  • Estratégias de growth para empresas SaaS e modelos de recorrência.

A Semana do Software reforça o posicionamento da PipeRun como um CRM voltado ao mercado real, com forte conexão às necessidades de empresas de serviços e tecnologia.

Sobre a programação:

  • 11, 12 e 13 de novembro
  • 100% online e gratuito
  • Três webinários por dia: 9h, 10h30 e 14h30
  • Para profissionais de produto, vendas, marketing, tecnologia, fiscal, contábil e finanças

As inscrições estão abertas no site: mkt.crmpiperun.com/semana-do-software

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM de Vendas da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.

GPT
