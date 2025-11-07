Sexta, 07 de Novembro de 2025
Derrubadas recebe novo trator para reforçar a patrulha agrícola

Equipamento adquirido com recursos de emenda parlamentar vai ampliar o atendimento aos produtores e aumentar a eficiência dos serviços no campo.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM – Prefeitura de Derrubadas
07/11/2025 às 14h36
Derrubadas recebe novo trator para reforçar a patrulha agrícola
(Foto: Reprodução / Vídeo / ASCOM – Prefeitura de Derrubadas)

Derrubadas recebeu nesta semana um novo trator New Holland Modelo TL5100 4x4, turbinado e interculado, que passa a integrar a patrulha agrícola municipal. O equipamento foi adquirido com recursos de uma emenda parlamentar do deputado Márcio Biolchi, no valor de R$ 247 mil, complementados por contrapartida do município, totalizando R$ 305 mil.

A entrega contou com a presença do prefeito Miro Mulbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho, do secretário Rodrigo Vendruscolo, e da equipe técnica da Secretaria de Agricultura, que acompanhou o recebimento do maquinário.

O novo trator será utilizado em diversas atividades, como o plantio de pastagens de inverno e verão, de milho e soja, além da produção de silagem, beneficiando cerca de 80 famílias por ano.

Com a chegada do equipamento, Derrubadas amplia a capacidade de atendimento aos produtores rurais, fortalecendo o setor agrícola e garantindo mais eficiência aos serviços prestados pelo município no campo.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
