Derrubadas recebe novo trator para reforçar a patrulha agrícola

Derrubadas recebeu nesta semana um novo trator New Holland Modelo TL5100 4x4, turbinado e interculado, que passa a integrar a patrulha agrícola municipal. O equipamento foi adquirido com recursos de uma emenda parlamentar do deputado Márcio Biolchi, no valor de R$ 247 mil, complementados por contrapartida do município, totalizando R$ 305 mil.

A entrega contou com a presença do prefeito Miro Mulbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho, do secretário Rodrigo Vendruscolo, e da equipe técnica da Secretaria de Agricultura, que acompanhou o recebimento do maquinário.

O novo trator será utilizado em diversas atividades, como o plantio de pastagens de inverno e verão, de milho e soja, além da produção de silagem, beneficiando cerca de 80 famílias por ano.

Com a chegada do equipamento, Derrubadas amplia a capacidade de atendimento aos produtores rurais, fortalecendo o setor agrícola e garantindo mais eficiência aos serviços prestados pelo município no campo.