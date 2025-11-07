Payot lança consultora virtual com inteligência artificial

A Payot Brasil lançou, no último mês, sua nova promotora virtual para a plataforma de e-commerce, a Silv.IA, uma consultora virtual baseada em Inteligência Artificial (IA) criada para oferecer uma experiência de beleza mais personalizada, dinâmica e próxima do consumidor.



Cristhiane Santos, gerente de marketing da Payot, explica que a ideia do projeto surgiu do desejo de aproximar ainda mais a marca de seus consumidores, oferecendo uma experiência de beleza personalizada, interativa e totalmente digital. Segundo ela, o público busca mais do que produtos: procura também orientação confiável e praticidade.



“Vimos na inteligência artificial uma forma de traduzir esse cuidado em cada etapa da jornada. A Silv.IA representa a essência da Payot, que une tradição e tecnologia para transformar o relacionamento entre marca e cliente, com objetivo de levar conhecimento, confiança e beleza de forma acessível e moderna”, afirma.



O principal foco da marca foi aprimorar o atendimento, criando uma experiência que realmente compreendesse as necessidades de cada consumidor. Dessa forma, a Silv.IA pode contribuir para tornar a jornada de compra mais eficiente, ajudando o usuário a encontrar o produto ideal com mais agilidade.



“Ao mesmo tempo, reforça a atuação digital da Payot, buscando destacar-se como uma marca que aposta em inovação sem abrir mão da proximidade e sensibilidade no atendimento”, enfatiza Cristhiane.

Brasil ganha força no mercado global de beleza

Atrás apenas dos Estados Unidos e da China, o Brasil se consolidou como o terceiro maior mercado global de cosméticos, segundo um levantamento feito pela Euromonitor International e noticiado pelo site Negócios de Beleza. Outra pesquisa da NielsenIQ revela que, em 2024, o mercado de beleza no Brasil teve um crescimento de 12,7% nas vendas em valor (BRL).



Em números globais, o mercado de maquiagem foi avaliado em US $ 43,61 bilhões em 2024, de acordo com uma investigação feita pela Fortune Business Insights. O estudo ainda indica que o mercado deve saltar de US$ 45,95 bilhões em 2025 para US$ 70,80 bilhões em 2032, registrando um avanço médio anual (CAGR) de 6,37% ao longo do período projetado.



Rafael Grotkowski, gerente de novos negócios da Payot, afirma que a marca acompanha de perto as transformações do mercado de beleza, especialmente o avanço da digitalização, o aumento da busca por experiências personalizadas e a valorização da conveniência.



“Esses movimentos inspiraram a criação da Silv.IA, que nasce como resposta direta às novas expectativas do consumidor — alguém que quer praticidade, mas também um atendimento que compreenda suas particularidades. A ferramenta reflete a evolução do setor, que hoje valoriza tanto o produto quanto a experiência que o acompanha”, detalha.



O desenvolvimento da Silv.IA foi conduzido pela equipe da Payot em parceria com especialistas em IA e experiência digital. Segundo o gerente, essa integração entre conhecimento técnico e expertise em beleza buscou garantir que o resultado final refletisse os princípios da marca: tecnologia a serviço da personalização e do cuidado individual.

Silv.IA inaugura uma nova era no atendimento digital

A gerente de marketing da Payot informa que a Silv.IA está disponível inicialmente no e-commerce da Payot Brasil, onde atua como uma espécie de consultora de beleza digital. A tecnologia interage com o usuário de forma intuitiva, oferecendo recomendações de produtos, dicas de aplicação e informações sobre rotinas de skincare e maquiagem.



“A Silv.IA foi desenvolvida para ser tecnológica, mas também acolhedora. Ela traduz o conhecimento técnico da Payot em uma linguagem simples, empática e próxima, ajudando o consumidor a fazer escolhas adequadas ao seu perfil. O equilíbrio vem justamente daí: usar a inteligência artificial para oferecer precisão e agilidade, sem abrir mão da sensibilidade que sempre fizeram parte do atendimento da marca”, finaliza Cristhiane.

Para ter uma experiência de compra com a Silv.IA, basta acessar o site oficial da Payot: https://www.lojapayot.com.br