Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Leite em Santa Catarina

Para ouvir e ampliar o diálogo sobre os desafios e potenciais do setor leiteiro, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária reativou a Câmara Setorial do Leite.

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/11/2025 às 11h43
Secretaria da Agricultura e Pecuária reativa Câmara Setorial do Leite em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Will Nieckarz/SAPE

Para ouvir e ampliar o diálogo sobre os desafios e potenciais do setor leiteiro, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) reativou a Câmara Setorial do Leite. Em reunião on-line nesta quinta-feira, 6, foram encaminhadas propostas e estratégias para fortalecer a cadeia produtiva do leite em Santa Catarina, com foco em ações de médio e longo prazo, especialmente visando a proteção da cadeia produtiva e a elaboração de um documento conjunto a ser apresentado em audiência pública na Assembleia Legislativa dia 12/11.

Santa Catarina é o 4º produtor nacional de leite do país, com  9,1% de participação na produção nacional. Na reunião foram discutidos temas como o panorama socioeconômico do setor leiteiro em Santa Catarina, apresentado pela especialista Andréa Castelo Branco Brasileiro Assing (CEPA/Epagri), destacando a alta produtividade do estado, a redução no número de produtores e os impactos das importações sobre o preço pago ao produtor. 

“O objetivo é que a Câmara atue continuamente para discutir questões de médio e longo prazo do setor, visando, por exemplo, garantir um preço mínimo para o leite e proteger a cadeia produtiva”,  afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária em exercício, Admir Dalla Cort.

Câmaras Temáticas

As Câmaras Setoriais são importantes fóruns de discussão entre os diversos elos das cadeias produtivas.
O lançamento contou com representantes do Conab, Ocesc, Ufsc, Fetaesc, Sindileite, Faesc, Conseleite, Ministério da Agricultura e Pecuária, Cepa/Epagri, além de produtores, federações, associações e universidades. A Câmara é constituída de forma paritária entre sociedade civil e governo, com a coordenação da Sape.

Nas Câmaras temáticas são aprofundados os debates sobre as políticas públicas necessárias para o setor. A reativação da Câmara Setorial do Leite leva em consideração a necessidade de ampliar os estímulos ao desenvolvimento, a aplicação de tecnologias e processos mais eficientes, sustentáveis e inovadores, com respostas às demandas reais.

Atenção à cadeia leiteira

Com o objetivo de assegurar a competitividade do setor em Santa Catarina, o Governo do Estado lançouem 2024 o Programa Leite Bom SC, para fortalecer a cadeia produtiva. Esse programa busca atender diretamente os produtores, por meio dos programas Pronampe Leite SC e Financia Leite SC via Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR), que foi disponibilizado R$ 150 milhões, para o anos de 2024, 2025 e 2026, para subsidiar juros de empréstimos bancários e conceder financiamentos sem juros.

Pelo Financia Leite SC já foram aplicados mais de R$ 104,3 milhões, beneficiando 2.862 produtores em 2024 e 2025 (dados atualizados em 30/09/25). O Pronampe Leite SC destinou até o momento R$ 722,7 mil, beneficiando 395 produtores.

Outros R$ 150 milhões devem ser revertidos em incentivos tributários à indústria leiteira catarinense de maneira escalonada: R$ 75 milhões no primeiro ano, R$ 50 milhões no segundo e outros R$ 25 milhões no terceiro ano. Nesse sentido, também estão em execução medidas como a suspensão de benefícios para a importação de leite e derivados.

DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
