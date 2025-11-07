Evento debate proteção de dados e cibersegurança em PMEs

Durante o Arcserve Brasil Summit 2025, realizado esta semana em São Paulo, a Arcserve revelou inovações que ampliam a resiliência cibernética e a segurança de dados em pequenas e médias empresas (PMEs), bem como organizações de médio porte na região. As soluções visam fortalecer a proteção de ativos críticos e garantir maior continuidade operacional frente ao aumento de ameaças digitais.

O evento contou com a presença de Chris Babel, CEO da Arcserve, e Michael Lin, CTO da empresa, além de líderes técnicos e comerciais de toda a região, destacando a importância estratégica da resiliência de dados como prioridade para pequenas e médias empresas no Brasil.

"Fortalecer a resiliência cibernética nas PMEs e empresas de médio porte da América Latina não é apenas uma prioridade. É essencial", afirmou Chris Babel, CEO da Arcserve. "Ao nos conectarmos diretamente com nossos parceiros e clientes no Arcserve Brasil Summit, reforçamos nosso compromisso em fornecer às empresas as soluções necessárias para proteger seus dados e prosperar em um cenário de ameaças em constante evolução."

A Arcserve apresentou seu mais recente avanço na defesa contra ransomware: o Arcserve Cyber Resilient Storage, solução de backup imutável projetada para proteger dados contra ameaças baseadas em criptografia. Integrado ao Arcserve UDP, esse novo recurso de armazenamento imutável foi desenvolvido para criar backups à prova de adulterações e recuperáveis de forma rápida e simples, mesmo diante de ataques sofisticados de ransomware. A empresa também introduziu recursos impulsionados por inteligência artificial na versão mais recente do Unified Data Protection (UDP). Essas novas funcionalidades incluem detecção de anomalias com IA e reconhecimento de criptografia.

Durante o encontro, a companhia também anunciou a expansão das capacidades do seu Arcserve SaaS Backup para incluir as cargas de trabalho do Atlassian Confluence Cloud e Jira Cloud, que se somam ao suporte já oferecido a plataformas essenciais como Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce, proporcionando proteção abrangente para e-mails, documentos, calendários, contatos, identidades e dados de clientes.

"As organizações no Brasil e em toda a região enfrentam ameaças de ransomware cada vez mais sofisticadas, e nossas inovações mais recentes — incluindo detecção de anomalias com IA, armazenamento imutável e proteção SaaS — foram desenvolvidas para garantir recuperação rápida e operações contínuas. O Brasil Summit reflete nosso compromisso em apoiar esta região com as ferramentas necessárias para manter a segurança e a resiliência.", afirmou Michael Lin, CTO da Arcserve.

Serviços escaláveis e programa de parceria

Como parte das ações de capacitação dos provedores de serviços gerenciados (Managed Service Providers - MSPs) globalmente e na América Latina, a Arcserve apresentou seu portfólio de soluções que incluem o ImageManager e o ShadowProtect SPX. Essas soluções de resiliência de dados no modelo pay-as-you-go permitem que os MSPs ofereçam serviços escaláveis e com resiliência cibernética. Os MSPs também podem desbloquear novas fontes de receita com soluções adicionais como o Arcserve Cloud Cyber Resilient Storage e o Arcserve SaaS Backup.

Para facilitar ainda mais as entregas dos provedores de serviços gerenciados (Managed Service Providers - MSPs), a empresa conta com o recém-relançado Programa de Parceria Arcserve MSP Lightning. Ele oferece uma estrutura de engajamento transparente e consistente, com um registro de oportunidades mais robusto e geração de valor contínuo por meio de receitas recorrentes. O programa também conta com um Portal do Parceiro aprimorado, com estratégias de vendas prontas para uso, trilhas de certificação e roteiros de conversas, tudo projetado para ajudar os MSPs a acelerarem o crescimento e ampliarem a lucratividade.