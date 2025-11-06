Cresol leva práticas sustentáveis e inclusão financeira à COP30 em Belém

A Cresol será uma das protagonistas brasileiras na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). A cooperativa participará ativamente dos debates sobre finanças inclusivas, saneamento básico e transição agroecológica, apresentando experiências reais que transformam comunidades e promovem um futuro mais sustentável.

O evento reunirá lideranças políticas, empresariais e sociais do mundo todo, e as cooperativas terão destaque na discussão sobre o equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental. As atividades da Cresol estarão distribuídas nos espaços Blue Zone, Green Zone e Agri Zone, sob coordenação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

O presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, ressalta a importância do Brasil sediar o encontro:

“A COP30 no Brasil demonstra o papel estratégico do país em um debate que vai além da economia — trata de sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social, cultural e educacional.”

Cooperativismo que transforma

No contexto das mudanças climáticas, o cooperativismo de crédito surge como um modelo de desenvolvimento equilibrado. Para Magri, o setor une prosperidade econômica, inclusão social e conservação ambiental, tornando-se um agente de mudança nas comunidades.

“O cooperativismo é um indutor que fortalece as iniciativas locais, promove o desenvolvimento e coloca o cooperado no centro das decisões”, afirma.

Iniciativas que serão apresentadas pela Cresol na COP30

Microcrédito Verde – Financiamento para pequenos produtores adotarem práticas agrícolas sustentáveis, conciliando geração de renda e preservação ambiental. Criação de Abelhas sem Ferrão – Incentivo à meliponicultura como exemplo de bioeconomia e educação ambiental. Programa Cresol Siga – Soluções financeiras voltadas à gestão da água, saneamento e infraestrutura comunitária. Boas Práticas na Criação de Bubalinos – Apoio à produção sustentável na pecuária, com foco em manejo responsável e preservação. Valorização da Cultura Quilombola – Geração de renda e inclusão social por meio do artesanato com licuri na comunidade Vargem do Sal. Transição Agroecológica Brasil–Uruguai – Cooperação internacional em cadeias produtivas hortifrutícolas, fortalecendo sistemas resilientes. Reciclagem de Tampinhas – Projeto de economia circular que transforma resíduos em recursos e mobiliza comunidades escolares.

Sobre a Cresol

Com 30 anos de trajetória, a Cresol figura entre as maiores instituições financeiras cooperativas do país. Presente em 19 estados brasileiros, reúne mais de 1 milhão de cooperados e 998 agências, oferecendo soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e produtores rurais — sempre com o propósito de unir crescimento econômico e responsabilidade socioambiental.