Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Modelo Zero Trust ganha espaço na proteção contra ameaças cibernéticas

Com o aumento do trabalho remoto e a evolução das ameaças digitais, o modelo Zero Trust tem se destacado por exigir verificação contínua de acessos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 16h09
Modelo Zero Trust ganha espaço na proteção contra ameaças cibernéticas
IA GENERATED

A crescente complexidade dos ambientes corporativos, impulsionada pela expansão do trabalho remoto, adoção de soluções em nuvem e aumento de ataques cibernéticos, tem levado organizações a adotarem novas estratégias de segurança. Nesse contexto, o modelo de segurança Zero Trust tem se consolidado como alternativa robusta às abordagens tradicionais, segundo levantamento da ﻿National Cyber Security Centre (NCSC), que aponta a arquitetura como fundamental na proteção de ativos digitais em 2025.

Diferente dos modelos baseados em perímetros, o Zero Trust parte do princípio de “nunca confiar, sempre verificar”. Isso significa que nenhum usuário, dispositivo ou sistema é confiável por padrão — independentemente de sua localização na rede. Para isso, a verificação contínua e a limitação de acessos com base em contexto e função são aplicadas em toda a infraestrutura.

“O Zero Trust permite um controle granular de acessos e mitiga riscos de forma eficaz, especialmente em um cenário onde os ataques internos e externos se tornam mais sofisticados”, afirma Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil.

Entre os pilares que sustentam o modelo estão a verificação contínua, o princípio do menor privilégio, segmentação da rede, visibilidade em tempo real e resposta automatizada. A estratégia, segundo o National Institute of Standards and Technology (NIST), deve ser aplicada de forma integrada, envolvendo autenticação multifator (MFA), gestão centralizada de identidades (IAM), microsegmentação da rede e integração com ferramentas como EDR e SIEM.

Além da estrutura tecnológica, especialistas reforçam a importância da cultura organizacional orientada à segurança da informação. “A tecnologia precisa estar acompanhada de treinamentos e conscientização dos colaboradores para garantir a efetividade do modelo”, complementa Caraponale.

Empresas que implementam o Zero Trust relatam redução da superfície de ataque, maior capacidade de conter movimentações laterais em caso de incidentes e facilidade para atender legislações como LGPD e GDPR. Segundo dados da IBM, organizações com modelos Zero Trust implantados conseguem reduzir em até 43% o impacto financeiro médio de uma violação.

Outro fator destacado é a adaptabilidade ao trabalho remoto e a ambientes em nuvem, nos quais a ausência de perímetro físico exige um controle mais preciso dos acessos. A abordagem oferece proteção contínua independentemente do local, dispositivo ou horário em que o usuário esteja conectado.

Para empresas que desejam iniciar a jornada em Zero Trust, o primeiro passo é realizar um mapeamento completo da infraestrutura digital e adotar controles gradativos. A implementação pode ser feita por etapas, com ganhos progressivos de segurança e conformidade.

Para saber mais, basta acessar: www.strongsecurity.com.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação / Mauricio Motta
Tecnologia Há 2 horas

Festival de tecnologia e inovação movimenta São Carlos–SP

De 12 a 16 de novembro, São Carlos-SP, conhecida como a Capital Nacional da Tecnologia, sedia o São Carlos Experience 2025, um festival com centena...

 Via ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Empresa 4.events fornece soluções em tecnologia para a COP30

Para Vitor Pereira, CEO e founder da 4.events, estar presente na COP30 é uma oportunidade de mostrar tecnologia, inovação e inteligência de um prod...

 Base
Tecnologia Há 3 horas

Temu abre plataforma a vendedores brasileiros de e-commerce

A Temu, marketplace global da PDD Holdings, abriu oficialmente sua plataforma para vendedores brasileiros, impulsionando o uso de tecnologias de au...

 Lavland Express
Tecnologia Há 4 horas

Expansão de franquias impulsiona setor de lavanderia

O formato de lavanderias automatizadas vem ganhando espaço no franchising brasileiro. Em dois anos, a franqueadora catarinense Lavland Express alca...
Tecnologia Há 5 horas

AI/R Company é destaque em estudo internacional sobre parceiros da AWS

Reconhecimento é concedido à Compass UOL, empresa subsidiária que lidera em quatro de cinco quadrantes no Brasil

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
39% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

STF reconhece a omissão do Congresso por não taxar grandes fortunas
Entretenimento Há 22 minutos

O 2º Encontro Cunhatã movimenta Brasília com arte e natureza
Entretenimento Há 37 minutos

Editora Leader lança nova edição de mulheres na energia
Economia Há 38 minutos

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024
Tecnologia Há 52 minutos

Modelo Zero Trust ganha espaço na proteção contra ameaças cibernéticas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,12%
Euro
R$ 6,17 +0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,613,27 -2,18%
Ibovespa
153,572,06 pts 0.18%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias