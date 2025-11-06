Quinta, 06 de Novembro de 2025
Festival de tecnologia e inovação movimenta São Carlos–SP

De 12 a 16 de novembro, São Carlos-SP, conhecida como a Capital Nacional da Tecnologia, sedia o São Carlos Experience 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 15h13
Festival de tecnologia e inovação movimenta São Carlos–SP
Divulgação / Mauricio Motta

São Carlos, conhecida como a Capital Nacional da Tecnologia, recebe a segunda edição do São Carlos Experience, festival que transforma a cidade em um centro de convenções a céu aberto. Com centenas de eventos simultâneos, O SCX 2025 deverá reunir 10 mil participantes entre 12 e 16 de novembro. São mais de 200 palestrantes de diversos assuntos, com público de várias regiões do país e do exterior.

O The Developers Conference (TDC), um dos maiores encontros de profissionais de tecnologia do país, integra a programação e acontecerá pela primeira vez em uma cidade do interior do país.

A curadoria do SCX contempla ainda trilhas temáticas de conteúdo, como: Agricultura Regenerativa e o Futuro da Alimentação, Carreira e o Futuro do Trabalho, Futuro da Construção, Futuro das Cidades, Economia Circular e Sustentabilidade, Saúde e Qualidade de Vida, Empreendedorismo, Educação, Indústria, Diversidade e Comunicação.Entre as experiências complementares estão a Mostra SCX de Cinema, o Talent Land (ambiente de conexão ao vivo entre marcas empregadoras e talentos com foco em tecnologia), o Speed Agro (aproximação entre investidores e startups do agro), o Festival Araucária de Educação e a Exposição em homenagem aos 100 anos da Computação Quântica.

Além disso, diversas apresentações artísticas e eventos gastronômicos completam a programação. Também participam dezenas de startups, que exibirão suas soluções na Startup Village.

"O SCX é sobre abrir portas: aproximar ciência e tecnologia do cotidiano das pessoas, criar pontes entre quem pesquisa, quem empreende, quem investe e quem quer aprender. É a cidade inteira respirando futuro e recebendo gente do país inteiro para compartilhar conhecimento e experiências", afirma Daniel Moreira, um dos organizadores do São Carlos Experience.

O festival é um movimento que conecta universidades, centros de pesquisa, empresas, governo e sociedade, democratizando o acesso ao conhecimento e gerando impacto social e educacional. As atividades são alinhadas às ODS da ONU e, somadas a proposições como o Movimento +Água do Pacto Global da ONU, conduzido localmente em parceria com o I Am Water Institute, geram legado e reforçam o propósito de promover reflexões e ações por um futuro mais justo e sustentável.

Sobre São Carlos

Com pouco mais de 265 mil habitantes, a cidade do interior de São Paulo se destaca por abrigar algumas das mais importantes universidades do país, como USP, UFSCar e IFSP, além de possuir mais de 20 mil estudantes em diferentes níveis de graduação somente nas universidades públicas. O município possui ainda duas unidades da Embrapa e números relevantes, como: um doutor para cada 100 habitantes, 30 vezes a média nacional de empresas de tecnologia por habitante e mais de 230 startups ativas.

Com todos esses requisitos, a cidade se tornou um ambiente favorável no país, oferecendo condições para lançamento, teste e desenvolvimento de soluções inovadoras e novos negócios, apoiados por hubs como o ParqTec (primeira incubadora de empresas de base tecnológica do Brasil) e outros centros de inovação, como o Onovolab e o Instituto Inova.

O SCX destaca o papel do município paulista como polo de inovação, tecnologia e produção de conhecimento, conectando aos assuntos técnicos e de negócios com eventos de arte e gastronomia, criando assim um ambiente propício ao networking e à geração de novos negócios. O evento tem inscrições gratuitas e a programação pode ser conferida no site oficial www.saocarlosexperience.com.

Serviço
São Carlos Experience - SCX 2025
Data: 12 a 16 de novembro de 2025 — São Carlos-SP
Programação e inscrições: www.saocarlosexperience.com 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
IA GENERATED
