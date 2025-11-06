Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresa 4.events fornece soluções em tecnologia para a COP30

Para Vitor Pereira, CEO e founder da 4.events, estar presente na COP30 é uma oportunidade de mostrar tecnologia, inovação e inteligência de um prod...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 14h58
Empresa 4.events fornece soluções em tecnologia para a COP30
Via ChatGPT

Especializada em soluções de tecnologia para eventos, a 4.events está entre as empresas envolvidas com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). A companhia é responsável pela plataforma oficial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), fornecendo tecnologia para a zona do empreendedor (EnZone), um dos espaços da COP30.

Bilheteria online, aplicativo para celular e entrada com reconhecimento facial serão algumas das funcionalidades fornecidas pela 4.events. Com o apoio de parceiros brasileiros para o hardware (equipamento que irá ler a face dos participantes), a empresa possibilitará que o credenciamento na EnZone se torne à prova de fraudes, rápido e sem filas.

"A maioria dos eventos brasileiros ainda opera com a leitura de código de barras ou QR Codes para acesso, o que pode tornar a operação passível de falhas de segurança. Já a leitura facial torna praticamente impossível a falsificação para a entrada em um ambiente controlado. Criamos um aplicativo mobile, simples de utilizar e de realizar o cadastro das faciais, seguindo níveis de segurança como prova de vida, análise em tempo real das fotos, entre outros", detalha Vitor Pereira, CEO e founder da 4.events.

No momento em que a pessoa faz a inscrição na bilheteria online, ela já pode acessar o aplicativo para celular, assim como entrar no evento utilizando a face como documento oficial de entrada. O processo entre o indivíduo se inscrever e ter o acesso liberado leva poucos milissegundos. 

Mas como a empresa lida com milhares de acessos simultâneos em um evento de apelo internacional como a COP30? Segundo Pereira, a 4.events estruturou sua operação por meio da Google Cloud Brasil, parceira tecnológica há mais de 5 anos. 

"Criamos uma inteligencia artificial (IA) capaz de analisar, prever possíveis sobrecargas e escalar (criar novos servidores), sendo transparente e imperceptível aos usuários dos sistemas envolvidos. Unimos o conhecimento técnico que temos há mais de 20 anos em Cloud (computação em nuvem) com O atual padrão preditivo de IA, a fim de suportar milhares de acessos simultâneos e com objetivo de garantir a qualidade de conexão", afirma o CEO da 4.events.

Importância da COP30 para expansão da 4.events 

Vitor Pereira é claro ao definir a importância da 4.events estar presente na COP30, um evento de apelo mundial em que diferentes nacionalidades estão com os olhos voltados para o Brasil. "Para o ecossistema de inovação nacional, queremos mostrar que não precisamos esperar de fora o que podemos desenvolver aqui dentro de nosso país. Para nós, é um marco, é dizer: ‘Nós, brasileiros, temos tecnologia, temos inteligência de produto, temos plataformas que podem operar em megaeventos globais e estamos prontos para atender o mundo’", destaca o executivo.

A 4.events possui uma filial em Portugal, na qual atende cerca de 15 eventos anuais no país. Antes da COP30, a maior experiência internacional da empresa havia sido a Startups & Investment Matching Portugal, organizado pela Startup Portugal, braço tecnológico do governo portugês para o incentivo e fomento de tecnologia no país. 

"Unimos mais de 5 mil empreendedores e investidores europeus em Porto, Portugal, para dois dias de muitas experiências e conexões. Desejamos multiplicar essa experiência tecnológica a todos os eventos estrangeiros", destaca o CEO.

Com um público formado por autoridades, cientistas, organizações não governamentais (ONGs) e representantes da sociedade civil, a COP30 espera receber cerca de 40 mil pessoas nos principais dias de conferência.

Para saber mais, basta acessar o site da 4.events: https://www.4.events/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
IA GENERATED
Tecnologia Há 44 minutos

Modelo Zero Trust ganha espaço na proteção contra ameaças cibernéticas

Com o aumento do trabalho remoto e a evolução das ameaças digitais, o modelo Zero Trust tem se destacado por exigir verificação contínua de acessos...

 Divulgação / Mauricio Motta
Tecnologia Há 2 horas

Festival de tecnologia e inovação movimenta São Carlos–SP

De 12 a 16 de novembro, São Carlos-SP, conhecida como a Capital Nacional da Tecnologia, sedia o São Carlos Experience 2025, um festival com centena...

 Base
Tecnologia Há 3 horas

Temu abre plataforma a vendedores brasileiros de e-commerce

A Temu, marketplace global da PDD Holdings, abriu oficialmente sua plataforma para vendedores brasileiros, impulsionando o uso de tecnologias de au...

 Lavland Express
Tecnologia Há 4 horas

Expansão de franquias impulsiona setor de lavanderia

O formato de lavanderias automatizadas vem ganhando espaço no franchising brasileiro. Em dois anos, a franqueadora catarinense Lavland Express alca...
Tecnologia Há 5 horas

AI/R Company é destaque em estudo internacional sobre parceiros da AWS

Reconhecimento é concedido à Compass UOL, empresa subsidiária que lidera em quatro de cinco quadrantes no Brasil

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
39% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Entretenimento Há 7 minutos

O 2º Encontro Cunhatã movimenta Brasília com arte e natureza
Entretenimento Há 23 minutos

Editora Leader lança nova edição de mulheres na energia
Economia Há 23 minutos

Municípios gastaram R$ 732 bilhões com desastres entre 2013 e 2024
Tecnologia Há 37 minutos

Modelo Zero Trust ganha espaço na proteção contra ameaças cibernéticas
Senado Federal Há 37 minutos

Transformação de cargos do TRT de Cuiabá será analisada pelo Senado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,12%
Euro
R$ 6,18 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 576,230,43 -1,90%
Ibovespa
153,518,69 pts 0.15%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias