Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Eduardo Leite amplia serviços e obras no interior dos municípios gaúchos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) assinou, nesta quinta-feira (6/11), ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/11/2025 às 14h38
Governo Eduardo Leite amplia serviços e obras no interior dos municípios gaúchos
Com esta etapa, já são 353 municípios beneficiados com recursos destinados à recuperação de estradas rurais -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) assinou, nesta quinta-feira (6/11), mais 58 convênios e termos de cooperação com municípios gaúchos. A iniciativa é voltada à execução de serviços de infraestrutura em localidades do interior do Estado.

Do total, 42 municípios foram beneficiados no âmbito da Consulta Popular, Dez firmaram termos de cooperação para horas-máquina, quatro integram o Programa Avançar Poços e Cisternas e três assinaram convênios para recuperação de estradas vicinais.

Com esta nova etapa, já são 353 municípios beneficiados com recursos destinados à recuperação de estradas rurais, de um total de 356 inscritos no edital. Os investimentos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O Estado repassa até R$ 300 mil para cidades que decretaram situação de emergência em razão das enchentes de 2024.

Os municípios de Boqueirão do Leão, Não-Me-Toque e Garruchos assinaram convênios para recuperação de estradas rurais. Já Alegrete, Caiçara, Faxinal do Soturno, Liberato Salzano, Mato Leitão, Pareci Novo, Roca Sales, Três Arroios, Triunfo e Vale Verde firmaram termos de cooperação para execução de serviços de horas-máquina, perfuração de poços ou cessão de uso de máquinas agrícolas.

Além disso, Braga, Campinas do Sul e Segredo assinaram convênios no âmbito do Programa Avançar Poços e Cisternas, que tem o objetivo de ampliar o acesso à água em comunidades rurais, especialmente em períodos de estiagem.

Empenho e trabalho coletivo

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, destacou a importância da continuidade da parceria entre o Estado e os municípios, ressaltando o impacto direto dessas ações na melhoria da infraestrutura rural e na qualidade de vida da população do interior. “O governo do Estado vem fazendo um reforço para seguir com os projetos de investimento nas localidades. Estamos em um momento positivo, conseguindo dar andamento às iniciativas que, em outros tempos, provavelmente não seriam possíveis devido à situação econômica”, afirmou Brum.

Falando em nome dos representantes municipais, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, ressaltou o êxito dos projetos. “Essa iniciativa representa um marco significativo, gerando grande impacto positivo para os municípios. Reconhecemos também a importância do trabalho coletivo na concretização dos investimentos”, disse Locatelli.

Investimentos

Desde 2019, o governo do Estado já investiu cerca de R$ 192 milhões em melhorias de estradas rurais em municípios atingidos por eventos climáticos e que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Esses investimentos integram o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Comunidade de Caiçara se mobilizou na Consulta Popular para pedir recursos para reserva e abastecimento de água -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi
Comunidade de Caiçara se mobilizou na Consulta Popular para pedir recursos para reserva e abastecimento de água -Foto: Lívia Boaz/Ascom Seapi

Recursos da Consulta Popular para 42 cidades

Nesta rodada, 42 municípios assinaram convênios no âmbito da Consulta Popular, para execução de projetos escolhidos diretamente pela comunidade. Os recursos serão aplicados em ações como escavação de açudes, aquisição de cisternas e conservação do solo. Os projetos serão executados pelos municípios, por meio de convênios firmados com a Seapi. A Prefeitura de Caiçara assinou dois convênios — um termo de cooperação e outro de Consulta Popular.

O vice-prefeito do município, que conta com cerca de cinco mil habitantes, destacou o engajamento da comunidade: aproximadamente 40% da população participou da votação para garantir recursos. “Nossa comunidade mostrou grande empenho, especialmente para ampliar e garantir a reserva e o abastecimento de água”, afirmou Dirceu Bisognin.

Municípios contemplados na Consulta Popular

  1. Alto Alegre
  2. Caiçara
  3. Campinas das Missões
  4. Campos Borges
  5. Capão do Cipó
  6. Estrela Velha
  7. General Câmara
  8. Glorinha
  9. Itapuca
  10. Jaguari
  11. Maratá
  12. Mariana Pimentel
  13. Nonoai
  14. Nova Alvorada
  15. Nova Candelária
  16. Nova Esperança do Sul
  17. Pareci Novo
  18. Passa Sete
  19. Pinheirinho do Vale
  20. Planalto
  21. Porto Mauá
  22. Presidente Lucena
  23. Redentora
  24. Rio Pardo
  25. Riozinho
  26. Roque Gonzales
  27. Santo Antônio da Patrulha
  28. São José do Herval
  29. São José do Inhacorá
  30. São José do Sul
  31. São Lourenço do Sul
  32. São Paulo das Missões
  33. Seberi
  34. Sertão Santana
  35. Soledade
  36. Taquaruçu do Sul
  37. Tavares
  38. Tio Hugo
  39. Tiradentes do Sul
  40. Tupandi
  41. Vista Alegre
  42. Vista Gaúcha

Texto: Elstor Hanzen/Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 21 horas

Florianópolis sedia encontro estadual e simpósio nacional sobre criação de abelhas sem ferrão

A capital catarinense recebe, de 6 a 8 de novembro, dois dos principais eventos do país sobre abelhas sem ferrão: o 6º Encontro Catarinense de Meli...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 22 horas

Cedup agrotécnico de São Miguel do Oeste recebe comunidade nesta sexta

Sociedade é convidada a conhecer as instalações físicas e atividades desenvolvidas no Cedup Getúlio Vargas (Fotos: Divulgação / Epagri)Na próxima s...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Em vento da Epagri, vice-governadora Marilisa Boehm incentiva servidores a cuidar da saúde

Vice-governadora Marilisa Boehm pediu aos servidores que façam exames de rotina – Foto: Richard Casas/GVGA vice-governadora Marilisa Boehm particip...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Projeto da Epagri/Cedup de Canoinhas para proteção de nascentes vence o Prêmio Fritz Müller 2025

O projeto alia educação ambiental, ciência e ação comunitária na recuperação e preservação de nascentes (Fotos: Epagri/Divulgação)A Epagri/Cedup Vi...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Arroz da Epagri é reconhecido internacionalmente por contribuir com segurança alimentar em tempos de mudanças climáticas

O arroz Dueto foi finalista mundial do Prêmio da Aliança Global de Bioeconomia para Impacto e Liderança em Bioeconomia 2025 (Fotos: Divulgação/Epag...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
26° Sensação
2.52 km/h Vento
37% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Empresa 4.events fornece soluções em tecnologia para a COP30
Geral Há 2 minutos

PF faz operação contra irregularidades na saúde em Sorocaba
Esportes Há 22 minutos

Leonardo Santos destaca valor da liderança humana no esporte
Agricultura Há 22 minutos

Governo Eduardo Leite amplia serviços e obras no interior dos municípios gaúchos
Senado Federal Há 22 minutos

Onyx admite ter recebido doação de campanha de investigado pela CPMI

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,04%
Euro
R$ 6,18 +0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 576,484,26 -2,01%
Ibovespa
153,459,80 pts 0.11%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias