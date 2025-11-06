Temu abre plataforma a vendedores brasileiros de e-commerce

A Temu, marketplace global da PDD Holdings, abriu oficialmente sua plataforma para vendedores brasileiros, ampliando as oportunidades no e-commerce local e acelerando a busca por soluções de automação e integração de processos.

A abertura da Temu, marketplace global da PDD Holdings, para vendedores brasileiros marca uma nova etapa no comércio eletrônico do país. O movimento reforça o avanço das plataformas internacionais no mercado local e aumenta a demanda por soluções de automação e integração capazes de sustentar operações cada vez mais complexas.

A rápida expansão das plataformas de e-commerce aumenta a complexidade operacional para os vendedores brasileiros. Segundo Luciano Basile, Head Latam da Base, a automação de processos será decisiva para sustentar o crescimento.

A Temu tornou-se um dos canais de e-commerce de crescimento mais rápido no mundo. Segundo estudo da Conversion, a plataforma atingiu 409,7 milhões de visitas no Brasil em julho de 2025, superando marketplaces concorrentes já consolidados no mercado em volume de tráfego.

Antes disso, um relatório do Citi indicava que a Temu alcançou 39 milhões de usuários ativos mensais no país em apenas seis meses de operação. O número colocou a empresa à frente de outros grandes marketplaces, segundo reportagem publicada pela InfoMoney.

Atualmente, a Temu está presente em mais de 90 mercados e, segundo Retail Insight Network, é conhecida por seus preços competitivos, possibilitados por uma cadeia de suprimentos enxuta desde sua fundação em 2022. Entre junho e julho de 2025, o tráfego da plataforma no Brasil cresceu cerca de 70%, consolidando sua entrada no mercado local, conforme dados divulgados pela Conversion.

Nesse contexto, plataformas de integração e automação para e-commerce anunciaram novas conexões com a Temu. Entre elas, a Base, que disponibilizou integração local para sincronizar anúncios, pedidos e estoques com marketplaces, ERPs e lojas virtuais.

Para Luciano Basile, Head Latam da Base, a expansão dos marketplaces internacionais aumenta não apenas as oportunidades de venda, mas também a complexidade operacional. Gerenciar anúncios em múltiplos canais, manter o estoque sincronizado e processar pedidos em diferentes sistemas eleva o risco de erros e retrabalho. "A adoção de soluções tecnológicas de integração é essencial para escalar operações e reduzir gargalos", diz.

Luciano afirma que a infraestrutura será um fator decisivo nesse cenário: "Com a chegada de novos marketplaces, os vendedores enfrentam processos diários mais complexos. Organizar rotinas e automatizar tarefas não é apenas uma questão de eficiência, mas também de sustentar o crescimento a longo prazo", afirma.

O Head Latam da Base ainda destaca que o avanço da Temu aumenta a competitividade entre os grandes players, e que essa dinâmica acelera a adoção de soluções capazes de reduzir falhas operacionais e fortalecer a consistência nas vendas.

Segundo Talita Borges, diretora de Marketplace e Tecnologia do Magalu Entregas, plataformas que investem em soluções de fulfillment, estoque multicanal e parceiros locais conseguem driblar esses gargalos e oferecer prazos mais competitivos.

Mais informações disponíveis em www.base.com