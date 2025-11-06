Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Temu abre plataforma a vendedores brasileiros de e-commerce

A Temu, marketplace global da PDD Holdings, abriu oficialmente sua plataforma para vendedores brasileiros, impulsionando o uso de tecnologias de au...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 13h38
Temu abre plataforma a vendedores brasileiros de e-commerce
Base

A Temu, marketplace global da PDD Holdings, abriu oficialmente sua plataforma para vendedores brasileiros, ampliando as oportunidades no e-commerce local e acelerando a busca por soluções de automação e integração de processos.

A abertura da Temu, marketplace global da PDD Holdings, para vendedores brasileiros marca uma nova etapa no comércio eletrônico do país. O movimento reforça o avanço das plataformas internacionais no mercado local e aumenta a demanda por soluções de automação e integração capazes de sustentar operações cada vez mais complexas.

A rápida expansão das plataformas de e-commerce aumenta a complexidade operacional para os vendedores brasileiros. Segundo Luciano Basile, Head Latam da Base, a automação de processos será decisiva para sustentar o crescimento.

A Temu tornou-se um dos canais de e-commerce de crescimento mais rápido no mundo. Segundo estudo da Conversion, a plataforma atingiu 409,7 milhões de visitas no Brasil em julho de 2025, superando marketplaces concorrentes já consolidados no mercado em volume de tráfego.

Antes disso, um relatório do Citi indicava que a Temu alcançou 39 milhões de usuários ativos mensais no país em apenas seis meses de operação. O número colocou a empresa à frente de outros grandes marketplaces, segundo reportagem publicada pela InfoMoney.

Atualmente, a Temu está presente em mais de 90 mercados e, segundo Retail Insight Network, é conhecida por seus preços competitivos, possibilitados por uma cadeia de suprimentos enxuta desde sua fundação em 2022. Entre junho e julho de 2025, o tráfego da plataforma no Brasil cresceu cerca de 70%, consolidando sua entrada no mercado local, conforme dados divulgados pela Conversion.

Nesse contexto, plataformas de integração e automação para e-commerce anunciaram novas conexões com a Temu. Entre elas, a Base, que disponibilizou integração local para sincronizar anúncios, pedidos e estoques com marketplaces, ERPs e lojas virtuais.

Para Luciano Basile, Head Latam da Base, a expansão dos marketplaces internacionais aumenta não apenas as oportunidades de venda, mas também a complexidade operacional. Gerenciar anúncios em múltiplos canais, manter o estoque sincronizado e processar pedidos em diferentes sistemas eleva o risco de erros e retrabalho. "A adoção de soluções tecnológicas de integração é essencial para escalar operações e reduzir gargalos", diz.

Luciano afirma que a infraestrutura será um fator decisivo nesse cenário: "Com a chegada de novos marketplaces, os vendedores enfrentam processos diários mais complexos. Organizar rotinas e automatizar tarefas não é apenas uma questão de eficiência, mas também de sustentar o crescimento a longo prazo", afirma.

O Head Latam da Base ainda destaca que o avanço da Temu aumenta a competitividade entre os grandes players, e que essa dinâmica acelera a adoção de soluções capazes de reduzir falhas operacionais e fortalecer a consistência nas vendas.

Segundo Talita Borges, diretora de Marketplace e Tecnologia do Magalu Entregas, plataformas que investem em soluções de fulfillment, estoque multicanal e parceiros locais conseguem driblar esses gargalos e oferecer prazos mais competitivos.

Mais informações disponíveis em www.base.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Via ChatGPT
Tecnologia Há 4 minutos

Empresa 4.events fornece soluções em tecnologia para a COP30

Para Vitor Pereira, CEO e founder da 4.events, estar presente na COP30 é uma oportunidade de mostrar tecnologia, inovação e inteligência de um prod...

 Lavland Express
Tecnologia Há 2 horas

Expansão de franquias impulsiona setor de lavanderia

O formato de lavanderias automatizadas vem ganhando espaço no franchising brasileiro. Em dois anos, a franqueadora catarinense Lavland Express alca...
Tecnologia Há 3 horas

AI/R Company é destaque em estudo internacional sobre parceiros da AWS

Reconhecimento é concedido à Compass UOL, empresa subsidiária que lidera em quatro de cinco quadrantes no Brasil

 Divulgação - Prêmio MPB
Tecnologia Há 4 horas

Vencedores do Prêmio MPB 2025 serão conhecidos dia 17/11

As votações do Prêmio MPB 2025 – Melhores Podcasts do Brasil foram encerradas no último domingo, dia dois de novembro, às 23h59min

 Departamento de Marketing TomTicket
Tecnologia Há 21 horas

TomTicket lança app com foco em produtividade e experiência

Nova versão do aplicativo da TomTicket foi redesenhada para melhorar o desempenho, reduzir o tempo de resposta e otimizar a experiência dos usuário...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
26° Sensação
2.52 km/h Vento
37% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Empresa 4.events fornece soluções em tecnologia para a COP30
Geral Há 2 minutos

PF faz operação contra irregularidades na saúde em Sorocaba
Esportes Há 22 minutos

Leonardo Santos destaca valor da liderança humana no esporte
Agricultura Há 22 minutos

Governo Eduardo Leite amplia serviços e obras no interior dos municípios gaúchos
Senado Federal Há 22 minutos

Onyx admite ter recebido doação de campanha de investigado pela CPMI

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,04%
Euro
R$ 6,18 +0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 576,484,26 -2,01%
Ibovespa
153,459,80 pts 0.11%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias