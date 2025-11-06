Quinta, 06 de Novembro de 2025
Expansão de franquias impulsiona setor de lavanderia

O formato de lavanderias automatizadas vem ganhando espaço no franchising brasileiro. Em dois anos, a franqueadora catarinense Lavland Express alca...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 12h32
Lavland Express

O setor de lavanderias automatizadas tem registrado crescimento no mercado brasileiro, impulsionado pela adesão de novos empreendedores e pelo aumento da demanda por serviços de conveniência. Entre as redes que seguem esse modelo, a Lavland Lavanderia Express fundada em 2023, em Santa Catarina, alcançou 100 unidades comercializadas em diferentes regiões do país e mais de 40 em funcionamento.

A criação do negócio foi inspirada em modelos observados nos Estados Unidos, onde o fundador Felipe Filipini identificou oportunidades para implementar um formato de lavanderia express no Brasil. A primeira unidade foi inaugurada em São José (SC), cidade que também abriga a sede administrativa da franqueadora.

As operações utilizam equipamentos automatizados e contam com aplicativo próprio, que permite acompanhar a disponibilidade das máquinas em tempo real. Algumas unidades também dispõem de totens com instruções em português, inglês e espanhol, ampliando o acesso ao serviço.

A expansão da rede é estruturada em parceria com uma consultoria de franchising sediada em São José do Rio Preto (SP), responsável pela negociação inicial com investidores. De acordo com informações da empresa, o prazo médio de abertura de uma nova unidade é de cerca de 60 dias, desde a escolha do ponto comercial até a inauguração.

O planejamento de crescimento prevê atingir 250 unidades até o final de 2026, com presença nas principais capitais e cidades brasileiras. O desempenho acompanha a tendência de automatização e busca por praticidade observada no setor de serviços.

Segundo o fundador, a estratégia da Lavland está voltada à padronização dos processos e ao fortalecimento da operação em escala nacional, com foco na consistência dos resultados e na consolidação da rede no mercado de franquias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
