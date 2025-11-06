AI/R Company é destaque em estudo internacional sobre parceiros da AWS

SÃO PAULO, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Subsidiária da AI/R Company, a Compass UOL anunciou sua liderança em categorias de destaque no estudo do ISG Provider Lens™ 2025 AWS Ecosystem Partners, que analisou parceiros do ecossistema da Amazon Web Services (AWS). Expert em Enterprise AI Transformation, a empresa liderou em quatro de cinco quadrantes no Brasil, comprovando sua autoridade global no oferecimento de serviços de Enterprise Modernization e Inteligência Artificial.

A análise foi conduzida pelo Information Services Group (ISG), empresa de pesquisa e consultoria em tecnologia que fornece avaliações comparativas anuais e independentes sobre provedores de serviços de tecnologia em diversos segmentos. No recente relatório, a Compass UOL é reconhecida em categorias de destaque:

AWS Enterprise Data Modernization and AI Services - Avaliação de capacidades em ecossistema de dados empresariais, insights e tomada de decisões, Agentic AI e GenAI com AWS e soluções de ML personalizadas;

- Avaliação de capacidades em ecossistema de dados empresariais, insights e tomada de decisões, Agentic AI e GenAI com AWS e soluções de ML personalizadas; AWS Professional Services - Avaliação de serviços robustos de consultoria e migração para apoiar a jornada de clientes na nuvem AWS;

- Avaliação de serviços robustos de consultoria e migração para apoiar a jornada de clientes na nuvem AWS; AWS Managed Services - Avaliação de provedores de serviços gerenciados, incluindo orquestração, provisionamento, monitoramento, gerenciamento e otimização de operações em ambientes de nuvem pública e multicloud, com otimização de performance, redução de custos e melhoria de segurança e compliance;

- Avaliação de provedores de serviços gerenciados, incluindo orquestração, provisionamento, monitoramento, gerenciamento e otimização de operações em ambientes de nuvem pública e multicloud, com otimização de performance, redução de custos e melhoria de segurança e compliance; AWS Brazil Public Sector – Technology Services - Avaliação de provedores que atendem aos requisitos do setor público em parceria com a AWS, identificando as melhores empresas para ajudar clientes a superar desafios e modernizar ambientes, desde migração e modernização até serviços gerenciados, ERP, análise de dados, IA, Gen AI e ML.

“Os resultados do estudo do ISG mostram o quanto a Compass UOL tem avançado na sua parceria com a AWS, um trabalho colaborativo que fortalece bastante o portfólio de serviços e a presença global da AI/R”, afirma Luciano Guareschi, CEO da Compass UOL no Brasil. Desde 2016, a Compass UOL é Advanced Consulting Partner da AWS, reunindo nove competências e mais de mil profissionais certificados. A recente conquista valida a expertise da empresa em entregar soluções robustas e escaláveis, posicionando-a como uma das principais parceiras da AWS para organizações que buscam modernização, inteligência artificial e performance em escala global.

Sobre a Compass UOL

A Compass UOL é uma empresa global integrante da AI Revolution Company, que impulsiona a transformação de organizações por meio da Inteligência Artificial, IA Generativa e das Tecnologias Digitais. Projetamos e construímos plataformas nativas digitais usando tecnologias de ponta para ajudar empresas a inovar, transformar negócios e promover o sucesso em seus mercados. Com um foco na atração e desenvolvimento dos melhores talentos, criamos oportunidades que melhoram vidas e destacam o impacto positivo das tecnologias disruptivas na sociedade.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

