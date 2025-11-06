Quinta, 06 de Novembro de 2025
Vencedores do Prêmio MPB 2025 serão conhecidos dia 17/11

As votações do Prêmio MPB 2025 – Melhores Podcasts do Brasil foram encerradas no último domingo, dia dois de novembro, às 23h59min

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/11/2025 às 11h18
Divulgação - Prêmio MPB

Finalizadas as votações da segunda fase, os três finalistas de cada categoria serão conhecidos ainda nessa semana e os 1º, 2º e 3º lugares serão divulgados e um evento na Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM – no próximo dia 17 de novembro.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do prêmio juntamente com os canais parceiros e o link será divulgado em breve.

Segundo Gabriel Tripodi, jornalista e um dos criadores do Prêmio MPB, "Este reconhecimento vai muito além da entrega de um troféu. Ele representa o fortalecimento de toda uma comunidade que acredita no poder do áudio e na relevância dos podcasts brasileiros. Cada finalista é a prova de que a produção independente, a criatividade e a paixão continuam movendo o mercado".

Formato do prêmio

Neste ano foram mais de 500 podcasts inscritos nas 28 categorias que concorreram na primeira fase. Para a segunda passaram 10 concorrentes de cada categoria, que receberam os votos populares até o dia 2 de novembro às 23h59min59s, horário em que as votações foram encerradas.

Saíram três candidatos de cada uma das 28 categorias que irão participar do evento de premiação e nele será conhecido o campeão de cada uma delas.

No total foram mais de 40 mil votantes únicos, com mais de 70 mil votos computados nas duas etapas que escolheram os três finalistas. "O formato desse ano foi diferente da primeira edição, pois cada votante só podia votar uma vez em cada categoria, tanto na primeira quanto na segunda fase", explica Guido Orlando Jr, jornalista, publicitário e um dos criadores do prêmio.

A divulgação dos três finalistas de cada categoria será feita por ordem alfabética e não por ordem de classificação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
