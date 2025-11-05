Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TomTicket lança app com foco em produtividade e experiência

Nova versão do aplicativo da TomTicket foi redesenhada para melhorar o desempenho, reduzir o tempo de resposta e otimizar a experiência dos usuário...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/11/2025 às 18h18
TomTicket lança app com foco em produtividade e experiência
Departamento de Marketing TomTicket

TomTicket, uma das principais plataformas de suporte e help desk do Brasil, acaba de lançar uma nova versão do seu aplicativo mobile, projetado para oferecer mais agilidade, desempenho e praticidade às equipes de atendimento.

Com interface totalmente redesenhada e novas funcionalidades baseadas em feedbacks de clientes, o app chega para substituir a versão anterior e impulsionar a eficiência operacional de empresas de diversos segmentos.

De acordo com o CEO da TomTicket, Flávio Tomazio, o novo aplicativo foi criado com o objetivo de modernizar a experiência mobile e aprimorar a mobilidade dos usuários, que agora contam com recursos compatíveis com as mais recentes versões dos sistemas Android e iOS. O app foi pensado para reduzir o número de cliques e tornar o atendimento mais intuitivo, resultando em uma operação até 50% mais rápida.

As funcionalidades do novo aplicativo foram apresentadas durante o Evento Indústria Digital, realizado em 23 de outubro, em São Paulo, que reuniu grandes players dos setores de indústria e tecnologia.

Ao longo de 2025, a TomTicket também marcou presença como expositora em três importantes eventos realizados na capital paulista, voltados a e-commerce, tecnologia e inovação: o ERP Summit, em março; o VTEX Day, em junho; e o Indústria Digital, em outubro, ocasião em que ocorreu o lançamento do novo app da marca. Cada participação representou uma oportunidade estratégica para fortalecer o networking, estreitar o relacionamento com clientes e coletar feedbacks valiosos que impulsionam a evolução contínua da ferramenta.

Entre as principais novidades do aplicativo estão a pré-visualização de arquivos (imagens, vídeos e documentos diretamente dentro do app), o download rápido de anexos sem necessidade de abrir outros aplicativos e a visualização otimizada de informações de tickets e clientes.

Essas melhorias já apresentam resultados concretos. Para obter informações de chamados, como dados de clientes, o tempo foi reduzido em 50%. Para visualizar anexos, o processo ficou mais simples. Antes era necessário baixar o arquivo pelo navegador e abri-lo manualmente; agora basta um clique, pois o download é feito dentro do próprio app. O número de operações necessárias para visualizar dados foi reduzido em até 75%, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento.

Outra particularidade importante é a tecnologia utilizada no desenvolvimento: o app foi construído em Flutter, framework mantido pelo Google, que permite criar aplicações nativas para Android e iOS a partir de um único código-fonte.

Essa escolha garante maior consistência visual, estabilidade e desempenho aprimorado, além de viabilizar atualizações mais frequentes e alinhadas às tendências do mercado digital.

O lançamento faz parte da estratégia da TomTicket de inovação contínua e expansão da experiência omnichannel em suas soluções. O novo app é um pilar para o futuro das aplicações móveis da marca, refletindo o compromisso em trazer melhorias constantes que realmente impactem a rotina dos usuários.

A nova versão do aplicativo já está disponível para download gratuito nas lojas Google Play e App Store, com suporte técnico dedicado para auxiliar na transição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marcel Soussa
Tecnologia Há 4 horas

GRTS Digital recebe prêmio de inovação de RH do país

HRtech se consolida como uma das principais referências nacionais em tecnologia para a gestão trabalhista e sindical e reforça o compromisso com a ...

 Nimble | Fotógrafo: Braudiovisual
Tecnologia Há 4 horas

CPFL moderniza gestão de TI com apoio da Nimble Evolution

Migração da plataforma de ITSM da CPFL para o Jira Service Management foi concluída sem interromper a rotina de 16 mil colaboradores ou o atendimen...

 Imagem usando ativos da Freepik.com
Tecnologia Há 5 horas

Vivacqua Advogados investe em IA, pessoal e estrutura

Vivacqua Advogados se prepara para novos desafios, investindo em inteligência artificial (IA), na captação de talentos e estrutura, mudando sua sed...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Reforma tributária exige adaptação tecnológica das empresas

Yvon Gaillard, cofundador e CEO da Dootax, acredita que a automação será vital para as companhias se adaptarem à reforma tributária. Período de tra...

 Divulgação / Infinix
Tecnologia Há 6 horas

Celular recordista ultrafino da Infinix chega ao Brasil

Infinix lança o HOT 60 Pro+ no Brasil com a tela curva 3D mais fina do mundo, segundo o Guiness, estabelecendo recorde mundial de design ultrafino.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
24° Sensação
3.4 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Comissão analisará sugestões para combater interdição abusiva de pessoas idosas
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova assistência técnica gratuita para moradias em áreas de habitação social
Economia Há 4 minutos

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida
Justiça Há 4 minutos

Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
Turismo Há 19 minutos

Santa Catarina estreia em feira de negócios turísticos em Gramado com mais de 100 coexpositores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,73%
Euro
R$ 6,16 -0,65%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,002,12 +3,62%
Ibovespa
153,294,44 pts 1.72%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias