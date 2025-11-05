TomTicket lança app com foco em produtividade e experiência

A TomTicket, uma das principais plataformas de suporte e help desk do Brasil, acaba de lançar uma nova versão do seu aplicativo mobile, projetado para oferecer mais agilidade, desempenho e praticidade às equipes de atendimento.

Com interface totalmente redesenhada e novas funcionalidades baseadas em feedbacks de clientes, o app chega para substituir a versão anterior e impulsionar a eficiência operacional de empresas de diversos segmentos.

De acordo com o CEO da TomTicket, Flávio Tomazio, o novo aplicativo foi criado com o objetivo de modernizar a experiência mobile e aprimorar a mobilidade dos usuários, que agora contam com recursos compatíveis com as mais recentes versões dos sistemas Android e iOS. O app foi pensado para reduzir o número de cliques e tornar o atendimento mais intuitivo, resultando em uma operação até 50% mais rápida.

As funcionalidades do novo aplicativo foram apresentadas durante o Evento Indústria Digital, realizado em 23 de outubro, em São Paulo, que reuniu grandes players dos setores de indústria e tecnologia.

Ao longo de 2025, a TomTicket também marcou presença como expositora em três importantes eventos realizados na capital paulista, voltados a e-commerce, tecnologia e inovação: o ERP Summit, em março; o VTEX Day, em junho; e o Indústria Digital, em outubro, ocasião em que ocorreu o lançamento do novo app da marca. Cada participação representou uma oportunidade estratégica para fortalecer o networking, estreitar o relacionamento com clientes e coletar feedbacks valiosos que impulsionam a evolução contínua da ferramenta.

Entre as principais novidades do aplicativo estão a pré-visualização de arquivos (imagens, vídeos e documentos diretamente dentro do app), o download rápido de anexos sem necessidade de abrir outros aplicativos e a visualização otimizada de informações de tickets e clientes.

Essas melhorias já apresentam resultados concretos. Para obter informações de chamados, como dados de clientes, o tempo foi reduzido em 50%. Para visualizar anexos, o processo ficou mais simples. Antes era necessário baixar o arquivo pelo navegador e abri-lo manualmente; agora basta um clique, pois o download é feito dentro do próprio app. O número de operações necessárias para visualizar dados foi reduzido em até 75%, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento.

Outra particularidade importante é a tecnologia utilizada no desenvolvimento: o app foi construído em Flutter, framework mantido pelo Google, que permite criar aplicações nativas para Android e iOS a partir de um único código-fonte.

Essa escolha garante maior consistência visual, estabilidade e desempenho aprimorado, além de viabilizar atualizações mais frequentes e alinhadas às tendências do mercado digital.

O lançamento faz parte da estratégia da TomTicket de inovação contínua e expansão da experiência omnichannel em suas soluções. O novo app é um pilar para o futuro das aplicações móveis da marca, refletindo o compromisso em trazer melhorias constantes que realmente impactem a rotina dos usuários.

A nova versão do aplicativo já está disponível para download gratuito nas lojas Google Play e App Store, com suporte técnico dedicado para auxiliar na transição.