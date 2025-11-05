Quarta, 05 de Novembro de 2025
Gleisi divulga apoio à presidenta do México, alvo de assédio

Ministra brasileira classificou ato como "revoltante"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/11/2025 às 18h18
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (foto), divulgou mensagem de apoio nesta quarta-feira (5) a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, alvo de assédio sexual.

"Triste ver o assédio sofrido pela presidenta do México, Claudia Sheinbaum. O que ela sofreu é revoltante e mostra que nenhuma mulher, nem mesmo quem ocupa o mais alto cargo de um país, está livre de assédio. Seguimos juntas enfrentando o machismo e a misoginia até que todas as mulheres sejam respeitadas. Nossa solidariedade, presidenta Claudia!", disse a ministra, em postagem nas redes sociais.

Claudia Sheinbaum sofreu assédio sexual enquanto caminhava e cumprimentava cidadãos , nesta terça-feira (4), no centro histórico da Cidade do México, a poucos metros do Palácio Nacional.

Imagens em vídeo que circulam na internet mostram o momento em que um homem se aproximou da presidente e a tocou, tentando beijá-la no pescoço, sem o seu consentimento.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aparentemente embriagado, o homem foi detido pela equipe de segurança de Claudia Sheinbaum que, conforme mostram vídeos, aparentava estar tensa após o incidente. O assediador foi identificado como Uriel Rivera Martínez.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
