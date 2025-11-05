Quarta, 05 de Novembro de 2025
Florianópolis sedia encontro estadual e simpósio nacional sobre criação de abelhas sem ferrão

A capital catarinense recebe, de 6 a 8 de novembro, dois dos principais eventos do país sobre abelhas sem ferrão: o 6º Encontro Catarinense de Meli...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/11/2025 às 17h48
Florianópolis sedia encontro estadual e simpósio nacional sobre criação de abelhas sem ferrão
Foto: Reprodução/Secom SC

A capital catarinense recebe, de 6 a 8 de novembro, dois dos principais eventos do país sobre abelhas sem ferrão: o 6º Encontro Catarinense de Meliponicultura Zootécnica (Ecamzoo) e o 2º Simpósio Nacional de Meliponicultura Zootécnica. As atividades acontecem na sede da Epagri e no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no bairro Itacorubi, em Florianópolis.

Os dois eventos são voltados para criadores de abelhas, estudantes, profissionais da área, população em geral, órgãos de interesse, poder público, associações, escolas, universidades e pesquisadores. O Ecamzo é uma realização da Epagri e da Somesc e simpósio nacional é promovido pela Associação Brasileira das Entidades da Meliponicultura, com apoio da Epagri. 

Programação

A programação começa na quinta-feira, 6, às 14h, com a inauguração do meliponário do CCA/UFSC, construído em parceria entre a universidade e a Sociedade Catarinense de Meliponicultura (Somesc). O espaço contará com colônias de abelhas sem ferrão doadas por meliponicultores parceiros e servirá de base para ações de pesquisa, ensino e extensão. Em seguida, serão oferecidas oficinas de educação ambiental neste local e no meliponário do Centro de Treinamento da Epagri, que fica ao lado do CCA.

Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar oficinas práticas, palestras técnicas, atividades educativas voltadas a crianças, além da ExpoFeira, que reúne produtores, instituições e empreendedores do setor para comercializar produtos das abelhas sem ferrão. Estão previstos ainda concursos de colônias e de méis de abelhas sem ferrão, com avaliação de qualidade e premiação.

O Simpósio Nacional, que ocorre no dia 7, vai reunir pesquisadores, técnicos, estudantes e meliponicultores para discutir avanços científicos, desafios produtivos e políticas públicas relacionadas à meliponicultura zootécnica. A expectativa é de que os eventos contribuam para fortalecer a atividade em todo o país, destacando sua importância para a conservação da biodiversidade e a geração de renda na agricultura familiar.

Mais informações sobre a programação podem ser conferidas nos sites do  6º Ecamzoo  e do  2º Simpósio Nacional de Meliponicultura Zootécnica .

Serviço:

O que: 6º Encontro Catarinense de Meliponicultura Zootécnica (Ecamzoo) e 2º Simpósio Nacional de Meliponicultura Zootécnica
Quando: 6 a 8 de novembro de 2025
Onde: Epagri e CCA/UFSC – Itacorubi, Florianópolis, SC
Informações e entrevistas: Rodrigo Durieux da Cunha, chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri (48) 3665-5292
Informações à imprensa: Isabela Schwengber – Assessoria de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 | (48) 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Editorias
Blogs e colunas
Links
