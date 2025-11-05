Cedup agrotécnico de São Miguel do Oeste recebe comunidade nesta sexta

Quarta, 05 de Novembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/11/2025 às 16h33
Sociedade é convidada a conhecer as instalações físicas e atividades desenvolvidas no Cedup Getúlio Vargas (Fotos: Divulgação / Epagri)

Na próxima sexta-feira, 7, o Centro de Educação Profissional (Cedup) Getúlio Vargas, em São Miguel do Oeste, recebe a comunidade para o Cedup Day. O evento é aberto à comunidade e vai mostrar às famílias dos estudantes e à sociedade em geral o conhecimento produzido pelo curso Técnico em Agropecuária. Interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (49) 99182-8363 ou apontando a câmera do celular para o QR Code publicado ao final desta matéria. 

A programação começa às 9h e é repetida à tarde, a partir das 13h30. Durante os períodos, acontecem visitas guiadas pelos laboratórios e outros espaços do Cedup Getúlio Vargas. O roteiro passa pelos laboratórios da unidade, como de bovinocultura, fruticultura, silvicultura, jardinagem, entre outros.

O evento contará ainda com um espaço para exposição de empresas parceiras. Lá, alunos e visitantes poderão conhecer tecnologias para o meio rural, como  drones , sementes melhoradas, agricultura de precisão e cisternas. 

O Cedup Day encerra uma semana de atividades intensas na unidade de ensino, para marcar a passagem do Dia do Técnico Agrícola, comemorado em 5 de novembro. Durante a semana os alunos assistirão palestras e participarão de outras atividades internas. 

Em fevereiro de 2025 a Epagri  assumiu a gestão  dos Cedups agrotécnicos catarinense em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. São cinco unidades sendo administradas sob o novo modelo, em São José do Cerrito, Água Doce, Campo Erê, Canoinhas e São Miguel do Oeste.

Serviço
O que: Cedup Day
Onde: Cedup Getúlio Vargas, Rua Linha Cruzinhas, São Miguel do Oeste
Quando: sexta-feira, 7 de novembro
Inscrições: (49) 99182-8363 ou apontando a câmera do celular para o QR Code abaixo

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

