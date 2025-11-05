Plano de ocupação da primeira escola técnica em audiovisual e economia criativa é lançado em Porto Alegre

A antiga Escola Estadual Professora Maria Thereza, em Porto Alegre, foi palco de uma ocupação simbólica na manhã desta quarta-feira (5/11), no dia em que se comemora o Dia Nacional da Cultura. O prédio histórico, que fica na divisa dos bairros Mont'Serrat com o Boa Vista, será reestruturado para sediar a Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa (Criatec).

A instituição de ensino será a primeira da Rede Estadual a oferecer formação profissional e capacitação técnica nas áreas de atuação que envolvem o campo audiovisual, como produção cultural, montagem e criação de produtos multimídias e fomento à economia criativa. A escola conta com o suporte das secretarias da Educação (Seduc) e da Cultura (Sedac).

Organizada no saguão principal da escola, a ocupação da Criatec também foi uma oportunidade para apresentar o projeto da nova instituição de ensino, divulgando as primeiras ações e a proposta de alinhamento do currículo dos novos cursos técnicos com o desenvolvimento da indústria criativa no Rio Grande do Sul.

Nova função para a escola

O Plano de Ocupação da Criatec tem como meta transformar o espaço da antiga Escola Maria Thereza em um lugar de mobilização social. Ou seja, a proposta é que a nova escola, enquanto aguarda a reforma do prédio e o credenciamento dos cursos técnicos, realize ações voltadas à integração comunitária, promovendo eventos de difusão do setor audiovisual, mostras de estudantes, rodadas de negócios e parcerias com o setor produtivo.

Segundo a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a criação da escola é uma iniciativa estratégica do governo do Estado, em resposta às demandas do mercado audiovisual. O projeto surgiu a partir de estudos que apontaram a carência de formação técnica especializada para atuar na área, especialmente em Porto Alegre.

“A partir de pesquisa e estudos que nós nos debruçamos, chegamos à conclusão que, pelo dinamismo do audiovisual, precisávamos preencher uma lacuna, dando respostas a este momento atual, em que existe uma nova linguagem pautada por imagem, som, tecnologia, e cultura. Hoje é um dia histórico porque é a vitória da escola pública, de uma parceria absolutamente necessária entre educação e cultura. Muita gente ainda associa cultura apenas a visitar um museu ou assistir a um concerto, mas cultura é algo mais profundo. É o modo como cada um percebe, sente e reage às expressões humanas. Por isso, esta escola nasce com o propósito de formar jovens sensíveis, criativos e conscientes do seu papel na sociedade, ” enfatizou.

Para o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, a iniciativa traz à tona a ideia de consolidar o Rio Grande do Sul como um polo de inovação audiovisual, servindo de referência como um centro de profissionalização.

“Comemoro aqui este belíssimo resultado de um esforço conjunto entre a Seduc e Sedac. A implementação da Criatec, uma escola pública e que toda a população terá acesso, vai proporcionar aos jovens ensino de qualidade e capacitação para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, vai impulsionar, fortalecer e desenvolver a nossa cultura através de um setor que vem crescendo de forma excepcional, que é a área do audiovisual. É o governo do Estado, por meio da educação e da cultura, fazendo a diferença na vida dos gaúchos”, destacou.

Cursos na área do audiovisual

Os cursos serão oferecidos na modalidade concomitante ao Ensino Médio e subsequente, para aqueles que já concluíram a educação básica e buscam uma qualificação profissional. Estão previstas formações de Técnico em Produção Cultural, Técnico em Multimídia e Técnico em Produção de Áudio e Vídeo.

A concepção da escola foi resultado de um amplo diálogo entre a Seduc, por intermédio da Superintendência da Educação Profissional (Suepro), a Sedac, por intermédio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e diversas instituições parceiras, que contribuíram na definição das diretrizes pedagógicas e curriculares em articulação com o setor produtivo, como o Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a Unesco, a Unisinos, a Fundação Itaú Educação e Trabalho, a Fundacine, além das consultorias de Marta Porto e Aletéia Selonk.

Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais

A Criatec já está recebendo sua primeira atividade na tarde desta quarta-feira (5/11). O terceiro Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do Estado reúne profissionais e coletivos de produtores culturais com o objetivo de articular iniciativas e fortalecer o setor audiovisual gaúcho. Em pauta, o fortalecimento do plano de trabalho dos ecossistemas do Rio Grande do Sul, prospecção de conexões regionais, formação técnica de profissionais e seu impacto no mercado audiovisual.

“A Criatec nasceu com um propósito: ser uma escola viva e conectada com as demandas contemporâneas, aproximando jovens, comunidade e profissionais do cinema e das indústrias criativas. Realizar a terceira edição do Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais na escola, neste primeiro dia de ocupação, é uma forma de dizer ‘estamos aqui para dialogar, mobilizar e contribuir para a formação cidadã, conectada com o mundo do trabalho’, ressalta a diretora do Iecine, Sofia Ferreira.

O II Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do Estado ocorreu em agosto, durante o 53º Festival de Cinema de Gramado, como parte da programação do Conexões Gramado Film Market. A iniciativa é da Sedac, por meio do Iecine.