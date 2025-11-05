Quarta, 05 de Novembro de 2025
GRTS Digital recebe prêmio de inovação de RH do país

HRtech se consolida como uma das principais referências nacionais em tecnologia para a gestão trabalhista e sindical e reforça o compromisso com a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/11/2025 às 15h34
GRTS Digital recebe prêmio de inovação de RH do país
Marcel Soussa

A GRTS Digital foi reconhecida com o Prêmio Think Work Innovation 2025, na categoria Parceiro da Inovação no RH, pelo projeto desenvolvido em colaboração com a Unilever. Considerado uma das mais importantes premiações do País dedicada à inovação em gestão de pessoas e tecnologia corporativa, o Think Work Innovation celebra iniciativas que impulsionam a transformação digital e elevam o patamar de eficiência nas organizações.

Selecionado entre 223 projetos de todo o Brasil, o case "Transformação Digital do Mundo do Trabalho na Unilever" automatizou e centralizou todo o ciclo de vida dos acordos coletivos da companhia — desde a negociação até a aplicação na folha de pagamento — eliminando processos manuais antes dispersos em diferentes departamentos, planilhas e e-mails.

A iniciativa utilizou inteligência artificial para interpretar cláusulas, acelerar comunicações e aumentar a acurácia na execução dos acordos, alcançando resultados expressivos:

  • Redução nas reuniões entre as equipes de Relações Sindicais e RH locais (85%);
  • Acurácia na interpretação e aplicação das cláusulas (99%);
  • Ganho de velocidade na comunicação de acordos (90%);
  • Mais de 10 mil empregados beneficiados pela redução de falhas operacionais.

Segundo a GRTS Digital, o projeto permitiu que a equipe de Relações Trabalhistas e Sindicais da Unilever assumisse uma atuação mais estratégica e consultiva, ampliando o papel da área dentro da companhia e impulsionando ganhos de eficiência operacional.

"Nosso propósito é simplificar a complexidade do Mundo do Trabalho por meio da tecnologia e da inteligência de dados. Este reconhecimento mostra que inovação e combinação das inteligências humana e artificial podem caminhar juntos, gerando valor real para as organizações e para as pessoas", afirma Uirá Menezes, founder & CEO.

Com o prêmio, a GRTS Digital reforça seu posicionamento como uma das principais referências nacionais em soluções tecnológicas para a gestão trabalhista e sindical.

