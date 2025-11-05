Celular recordista ultrafino da Infinix chega ao Brasil

A Infinix traz para o Brasil a nova linha da série HOT 60, incluindo os modelos HOT 60 Pro+, HOT 60 Pro, HOT 60 5G e HOT 60i. Liderando a série, o Infinix HOT 60 Pro+ conta com um design ultrafino, com um corpo de apenas 5,95 mm, estabelecendo um novo marco global como o celular mais fino do mundo com tela curva 3D.

O HOT 60 Pro+ vai além da estética ultrafina, oferecendo melhorias em funcionalidade, desempenho, eficiência térmica e durabilidade. A proposta da marca é combinar tecnologia e design para atender às demandas do público jovem, especialmente aqueles que utilizam o celular como principal ferramenta para comunicação, entretenimento e criação de conteúdo.

O celular mais fino do mundo com tela curva 3D

Com apenas 5,95 mm, a engenharia proprietária ultrafina da Infinix supera limitações estruturais e de bateria comuns. Em comparação com a geração anterior, a espessura foi reduzida em 12,5% e o peso em 4,3%, ao mesmo tempo que integra uma bateria de maior capacidade e carregamento rápido, tudo em um corpo de 155 g.

O design de espaço interno maximizado, obtido por meio de uma arquitetura plana distribuída, melhora a eficiência interna e suporta engenharia estrutural de precisão. Dez componentes essenciais, incluindo a bandeja SIM, alto-falantes e porta Tipo-C, são projetados sob medida para manter funcionalidade completa sem comprometer o perfil ultrafino do aparelho.

A tampa traseira conta com um dos primeiros painéis de fibra de vidro ultrafinos da indústria, aprimorado pelo processo OMR (Out-Mold Decoration) da Infinix. Essa estrutura multicamadas reduz a espessura em 20% em comparação às soluções convencionais de 0,45 mm, mantendo alta resistência e flexibilidade.

A durabilidade é reforçada por uma moldura central de alumínio de grau aeroespacial com cantos estruturais reforçados. A tela curva 3D é protegida pelo vidro Corning® Gorilla® Glass 7i ultrafino, com maior resistência a arranhões e quedas.

Essas inovações proporcionam resistência a flexões 1,4 vezes superior à geração anterior. O HOT 60 Pro+ passou com sucesso pelos testes mais rigorosos da Infinix, incluindo quedas direcionais de 1,5 metro, alcançando um equilíbrio inédito entre finura, robustez e segurança.

Design colorido com atenção refinada aos detalhes

Inspirada na autoexpressão, a série HOT 60 apresenta mais de dez opções de cores vibrantes, inspiradas nos tons da natureza. A cor destaque, Coral Tides, traz um gradiente marcante de vermelho e azul, evocando o contraste das ondas azuis e areias rosadas da Ilha de Komodo. A edição com textura de couro oferece uma nova camada de experiência sensorial, voltada para a geração que valoriza estilo e diferenciação.

O HOT 60 Pro+ mantém o design característico de câmera da série HOT, inspirado em cubos de açúcar, mas agora com um módulo de câmera flutuante que se destaca visualmente do painel traseiro, criando um efeito tridimensional. A iluminação Active Halo adiciona um toque minimalista e futurista. O design de cantos curvos "R" foi cuidadosamente alinhado com o arco da câmera para criar harmonia e conforto ao segurar o aparelho.

Bateria de 5160mAh com carregamento rápido de 45W

Os modelos HOT 60 Pro+ e HOT 60 Pro possuem bateria ultrafina de 5160mAh. Com densidade de energia de 810 Wh/L, a maior da história da Infinix, ela oferece 8% mais energia utilizável que a geração anterior e suporta até 1.800 ciclos de carga, mantendo 80% da capacidade.

O carregamento rápido de 45W permite atingir de 1% a 50% em apenas 23 minutos. Já no modo Hyper, a carga completa dura 55 minutos, 12,7% mais rápido que a geração anterior de 33W. A bateria mantém desempenho estável mesmo após longos ciclos de carga e foi projetada para sessões prolongadas de uso, incluindo partidas de jogos, maratonas de vídeos e uso contínuo de redes sociais.

Desempenho e recursos em um corpo fino

Apesar do perfil ultrafino, o HOT 60 Pro+ traz avanços significativos em fotografia, processamento e resfriamento. A câmera traseira usa sensor SONY IMX882 de 50 MP, com foco automático de pixels completos e zoom sem perdas de 2x. O novo processador de imagens RAW com IA melhora detalhes, cores e desempenho em baixa luz.

O HOT 60 Pro+ e o HOT 60 Pro estreiam o chipset Helio G200, otimizado pela Infinix para alto desempenho e durabilidade. O sistema de resfriamento com 11 camadas de materiais térmicos e grafite de alta condutividade reduz a temperatura do chip em até 5°C.

O aparelho conta com tela AMOLED de 144 Hz, resolução física de 1,5K, bordas inferiores de apenas 0,88 mm. Além de brilho de pico de 4500 nits, desbloqueio por impressão digital sob a tela e modos de conforto visual com IA, que garantem uma experiência mais completa e personalizada.

IA mais inteligente para jovens usuários

Todos os modelos da série HOT 60 contam com Folax, assistente inteligente da Infinix, acessível por uma tecla dedicada. Funções como AI Vogue Portraits, AI Image Extender e AI Eraser permitem edição de imagens de forma rápida e de alta qualidade.

O sistema XOS 15.1.1 traz nova interface com ícones e papéis de parede atualizados. O HOT 60 Pro+ e o HOT 60 Pro receberão três grandes atualizações do Android (da versão 15 à 18) e cinco anos de atualizações de segurança.

Conectividade e resistência

A série HOT 60 suporta transferência instantânea via NFC (Touch Transfer) e o HOT 60 Pro+ traz o UltraLink Free Call, que permite ligações e mensagens via Bluetooth em até 1,5 km de distância sem rede celular.

Todos os modelos possuem resistência IP64 contra poeira e água, enquanto o HOT 60 Pro+ atinge IP65. O áudio é certificado pela JBL, com alto-falantes estéreo e som equilibrado entre graves, médios e agudos.

Preço e disponibilidade

A série HOT 60 já está à venda no Brasil, com o HOT 60 Pro+ disponível em quatro cores e pode ser adquirido por meio dos revendedores oficiais: Mercado Livre e Shopee.