Ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga dá passo decisivo com aprovação de emenda

O sonho antigo de ligar definitivamente Barra do Guarita (RS) e Itapiranga (SC) por meio de uma ponte sobre o Rio Uruguai está mais próximo de se tornar realidade. O ex- Prefeito de Barra do Guarita e presidente da comissão pró- ponte, Rodrigo Tissoti, anunciou na manhã desta quarta-feira (5) a aprovação de uma emenda parlamentar da bancada federal catarinense, destinada ao início das obras da estrutura.

Segundo o ex-prefeito, o repasse representa um passo fundamental para tirar o projeto do papel. “Essa emenda é o ponto de partida para uma obra histórica, que vai transformar a vida de milhares de pessoas dos dois estados”, destacou Tissoti.

A emenda aprovada cobre apenas parte dos recursos necessários para a construção. O projeto completo contará também com investimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e do Ministério do Trabalho, que deverão garantir a continuidade das etapas seguintes.

Com a liberação total dos valores, a expectativa é que as obras avancem de forma definitiva nos próximos meses, impulsionando o desenvolvimento econômico, o turismo e a mobilidade regional.

A ponte sobre o Rio Uruguai é considerada uma reivindicação histórica das comunidades da fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atualmente, a travessia entre os municípios depende de balsas, o que dificulta o transporte de cargas e o deslocamento diário de moradores e trabalhadores.

Líderes locais afirmam que a nova estrutura também deve estimular o comércio e aproximar ainda mais as populações vizinhas, fortalecendo a cooperação entre os dois estados. “A ponte será mais que uma ligação física, será um símbolo de integração e progresso”, afirmou o presidente.

O projeto executivo da ponte já está em fase avançada de planejamento técnico e deve passar por ajustes após a confirmação dos recursos federais. Quando concluída, a obra promete melhorar o escoamento da produção agrícola e industrial, além de garantir mais segurança e rapidez no deslocamento entre as cidades.