Golpistas se passam por INSS e tentam obter dados de moradores da região

Moradores de Tenente Portela e região têm relatado receber ligações de golpistas que se passam por funcionários do INSS, solicitando a realização da prova de vida.

Nas ligações, os criminosos pedem dados pessoais e bancários, alegando tratar-se de um procedimento obrigatório para manter o benefício ativo.

O INSS alerta que não realiza prova de vida por telefone e que nenhum servidor está autorizado a pedir informações sigilosas por ligação.

Caso o segurado receba chamadas desse tipo, a orientação é não repassar dados e encerrar imediatamente o contato. A prova de vida é feita exclusivamente pelos bancos ou pelo aplicativo Meu INSS, de forma segura e gratuita. Em caso de tentativa de golpe, o cidadão deve registrar ocorrência na Polícia Civil ou comunicar o fato à Ouvidoria do INSS.