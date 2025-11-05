Quarta, 05 de Novembro de 2025
Operação “Fronteiras e Divisas Seguras” é lançada na divisa entre RS e SC

Ações integradas reúnem forças de segurança do Brasil, Argentina e Uruguai para reforçar o combate a crimes na região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 3º BABM
05/11/2025 às 09h36
(Foto: 3º BABM | Nonoai)

Nesta terça-feira (04/11), às margens do Rio Uruguai, divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ocorreu o Lançamento da Operação “Fronteiras e Divisas Seguras”, uma ação conjunta entre forças de segurança do Brasil e os países Argentina e Uruguai.

A solenidade, que ocorreu simultaneamente em outros pontos de divisas, marcou o início de uma grande mobilização integrada que envolve diferentes órgãos de segurança pública e fiscalização nas fronteiras dos Estados e países, com o objetivo de reforçar o combate aos crimes interestaduais e internacionais.

Participam da operação a Brigada Militar, através do 3º Batalhão Ambiental (BABM), 13º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 1º Batalhão Rodoviário (BRBM), Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), através do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Polícia Rodoviária de Santa Catarina.

O objetivo central da operação é integrar esforços entre instituições para prevenir e reprimir delitos como contrabando, tráfico de drogas, armas e pessoas, além de outros crimes que afetam a segurança nas regiões de fronteira.

As equipes realizaram patrulhamento aquático, no Rio Uruguai, com foco no combate à pesca predatória e à caça ilegal. Por terra, foram realizados patrulhamentos e barreiras policiais em diferentes pontos estratégicos para a preservação da ordem pública e combate ao crime. Além de operações de inteligência e fiscalização de cargas e pessoas.

A Operação Fronteiras e Divisas Seguras 2025 reafirma o papel essencial da cooperação internacional e interinstitucional no enfrentamento dos desafios comuns à segurança pública dos países do Cone Sul.

