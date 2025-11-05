Instituto Fagundes Varela celebra 65 anos com programação especial

Os professores das áreas de Ciências Humanas e Linguagens estão preparando uma programação especial em comemoração aos 65 anos do Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela.

No dia 31 de outubro, as turmas dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II e a turma 11 do Ensino Médio – Tempo Integral, acompanhadas pelas professoras Andreia, Gládis e Querlei, realizaram um convite muito especial ao Senhor Alfredo Mower, para que ele prestigie e seja homenageado durante o dia da celebração, que acontecerá em 06 de novembro.

Alfredo foi por muitos anos, presidente do CPM (Círculo de Pais e Mestres), período em que contribuiu significativamente para importantes conquistas da escola, como a implantação do Ensino Médio, à época denominado 2º Grau, além de diversas melhorias na infraestrutura do Instituto.

O dia 06 de novembro será um momento muito especial para toda a comunidade escolar, marcado por homenagens e expressões artísticas, como a apresentação do Projeto de Dança, coordenado pelos professores da área de Linguagens.

Na oportunidade, estará presente o representante do Deputado Estadual Paparico Bachi (PL) para a entrega simbólica do valor de 59 mil reais, referente a uma emenda parlamentar destinada ao Instituto Fagundes Varela. Segundo o deputado, o repasse do recurso será feito à escola por meio da autonomia financeira, e, de acordo com a diretora do educandário, será feita a aquisição de aparelhos de ar-condicionado para as salas de aula.

Mais do que uma comemoração, será um dia de reconhecimento, gratidão e celebração da trajetória de 65 anos dedicados à educação e à formação de gerações, destaca a diretora do educandário, professora Eliane Guterres.