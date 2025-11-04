Terça, 04 de Novembro de 2025
LLYC registra avanço em receita, EBITDA e lucro

As incertezas geopolíticas e a volatilidade dos mercados representam um desafio importante para manter o crescimento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/11/2025 às 21h03
LLYC

Os resultados auditados da LLYC (BME: LLYC) no primeiro semestre confirmam os principais números do negócio apresentados em julho. A empresa de Marketing e Corporate Affairs alcançou uma receita operacional de 45,8 milhões de euros, o que representa aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita total foi de 64,8 milhões de euros, com leve redução de 0,8%. O EBITDA recorrente somou 7,9 milhões de euros, aumento de 15%. O lucro líquido foi de 5,9 milhões de euros.

Em 30 de junho, a empresa possuía caixa de 8,7 milhões de euros e dívida financeira líquida de 35,4 milhões de euros, resultando em uma razão Dívida Líquida sobre EBITDA de 1,9x.

“O primeiro semestre foi complexo. O cenário de incertezas geopolíticas e a volatilidade dos mercados financeiros impactaram, de forma geral, a economia mundial e todo o nosso setor. Continuamos ampliando e diversificando a nossa oferta de serviços e a base de clientes para sustentar o crescimento. Estamos focados na eficiência operacional, otimizando processos internos e estrutura de custos para manter a rentabilidade mesmo em condições de mercado desafiadoras”, afirma Francisco Sánchez Rivas, presidente do Conselho de Administração da LLYC.

No primeiro semestre, a área de Corporate Affairs respondeu por 49% da receita operacional e 67% do EBITDA recorrente da LLYC. O Marketing representou 51% da receita operacional e 33% do EBITDA recorrente. Em termos regionais, a distribuição é a seguinte: Europa (41% da receita operacional e 47% do EBITDA), América Latina (35% e 23%) e Estados Unidos (24% e 30%).

Novas aquisições

Em junho, a LLYC adquiriu 60% da Digital Solvers, empresa de São Paulo especializada no desenvolvimento de experiências digitais de comunicação que integram tecnologia, interatividade, criatividade e marketing. O objetivo da aquisição é ampliar e reforçar a proposta de soluções integradas de marketing e inovação no Brasil. Além disso, em junho, a LLYC completou antes do previsto a aquisição da Lambert, com a compra dos 30% que restavam.

No que diz respeito a desinvestimentos, a LLYC vendeu, no primeiro semestre, os 10% de participação que lhe restavam na beBartlet para os sócios da empresa. Com isso, foi encerrada uma etapa de colaboração iniciada em dezembro de 2020, voltada à inovação no setor de incidência pública.

“Continuamos trabalhando com foco no crescimento. No entanto, devido à volatilidade do mercado, acreditamos que devemos manter uma postura cautelosa para garantir uma operação sólida e sustentável, preparada para aproveitar as oportunidades estratégicas que possam surgir nesse contexto. O setor passa por uma transformação significativa, e precisamos estar preparados para aproveitar as oportunidades de mercado”, afirma Alejandro Romero, sócio e CEO Global da LLYC.

Novos Clientes

A LLYC firmou, no primeiro semestre, contratos relevantes em assuntos corporativos (L’Oréal, McDonald's, Redeia, entre outros) e em marketing (UBS, entre outros). Além disso, como parte da estratégia de oferecer soluções integradas, a empresa firmou acordos como o da Central Michigan University, que envolve as duas áreas de atuação.

A LLYC também vem ampliando sua atuação em Assuntos Públicos na Europa, conquistando clientes como a Moeve. O projeto busca aprofundar o relacionamento com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e outras instituições e organizações do continente. A empresa prestará assessoria em questões regulatórias e desenvolverá ações voltadas à nova identidade corporativa e aos objetivos de política energética do cliente.

Inovação e prêmios

A LLYC segue investindo em tecnologias e soluções criativas para aprimorar seus serviços e otimizar resultados para os clientes. A empresa tem desenvolvido iniciativas com base em inteligência artificial e processamento de dados, aplicadas à gestão de informação, campanhas de marketing e estratégias de percepção de marca.

Entre as iniciativas em IA, destacam-se:

  • AI Legislab: plataforma baseada em Inteligência Artificial voltada à análise e integração de informações legislativas, permitindo que as empresas acessem de maneira mais ágil e precisa os dados necessários para aprimorar suas estratégias corporativas.

  • AI Brand Perception Strategy: solução que utiliza IA generativa para otimizar visibilidade digital e consistência de marca, atualmente implementada em nível global. A ferramenta aprimora resultados de busca, narrativa de marca e posicionamento estratégico.

No primeiro semestre de 2025, a LLYC recebeu 33 prêmios em festivais e competições internacionais do setor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
