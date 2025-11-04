Psicólogos buscam reduzir custos na prática clínica autônoma

Terça, 04 de Novembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/11/2025 às 20h34
Abrir agenda própria ainda é, para muitos psicólogos, uma barreira de entrada importante: além da formação e da obrigatoriedade de registro profissional, o início da atuação autônoma envolve decisões sobre formalização (CNPJ ou não), definição de honorários, escolha de espaço físico ou estrutura para atender on-line, investimento em equipamentos básicos e, cada vez mais, em ferramentas digitais para organizar a rotina. Para quem está começando, esses fatores se somam à instabilidade natural dos primeiros meses de consultório, em que a demanda ainda é imprevisível e qualquer novo custo fixo pesa no planejamento financeiro.

Manter um consultório presencial implica arcar com aluguel ou sublocação de sala, mobiliário, contas fixas e eventuais taxas de condomínio ou serviços compartilhados. Nos últimos anos, o atendimento on-line passou a ser uma alternativa para parte da categoria, reduzindo alguns desses gastos, mas trazendo novas demandas: infraestrutura de internet, equipamentos adequados, organização de agenda digital, sistema de vídeo e registro seguro das informações de pacientes.

Na prática, muitos psicólogos que atuam de forma autônoma hoje transitam entre esses formatos — presencial, on-line ou híbrido — e enfrentam o mesmo desafio central: como organizar atendimentos, registros clínicos e comunicação com pacientes sem ampliar demais os custos mensais e sem dispersar a rotina em múltiplos aplicativos.

É nesse cenário que softwares de gestão específicos para psicologia e saúde mental passaram a impactar as duas realidades. Essas plataformas costumam reunir, em um só ambiente, recursos de cadastro de pacientes, prontuário eletrônico, agenda on-line, sala de videochamada e acompanhamento básico do fluxo de atendimentos, tanto para quem mantém consultório físico quanto para quem trabalha exclusivamente on-line.

Nisso surgem também ferramentas gratuitas, como a Corpora. A plataforma, que é voltada a psicólogas(os) e, segundo dados divulgados pela própria empresa, mais de 40 mil profissionais têm sido impactados pelo sistema em diferentes estágios de carreira. Desde 2024, a Corpora destaca um plano gratuito para profissionais individuais, que inclui recursos como prontuário eletrônico, agenda integrada com confirmações e lembretes por e-mail, página de agendamento on-line para pacientes, sala virtual para atendimentos remotos e visão geral do fluxo do consultório — todos reunidos em um modelo sem cobrança de mensalidade, conforme descrito publicamente pela plataforma.

“É muito comum ouvir de psicologia social, a classe especialmente dos psicólogos luta muito pelo acesso à saúde mental ao maior número de pessoas, essa se tornou uma filosofia da Corpora também, disso nasceu o plano gratuito”, afirma Josué Alós, cofundador da Corpora.

Para psicólogos que iniciam a atuação autônoma — seja apenas on-line, seja em consultório físico —, sistemas desse tipo podem ser utilizados como forma de concentrar informações e rotinas de atendimento em um único ambiente, em vez de distribuir tarefas entre agenda de papel, planilhas, aplicativos de mensagem e plataformas de videochamada isoladas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
