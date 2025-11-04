Sicredi Raízes inaugura nova sede administrativa em Três Passos

A Sicredi Raízes RS/SC/MG inaugurou sua nova sede administrativa em Três Passos/RS. O espaço, projetado para integrar tecnologia, sustentabilidade e bem-estar, representa um marco na trajetória da cooperativa, que hoje está presente em três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, com 45 agências e mais de 90 mil associados.

Com mais de 150 colaboradores, a nova estrutura concentra as áreas administrativas e estratégicas da cooperativa, promovendo mais integração entre equipes e eficiência nas operações. O prédio conta com ambientes modernos, salas de reunião com tecnologia automatizada, espaços de convivência e descompressão, restaurante com capacidade para 170 pessoas e auditório multiuso para até 250 pessoas.

A sustentabilidade é um dos pilares do projeto. A Sede foi construída com sistemas de reaproveitamento da água da chuva, vidros duplos para controle térmico, tecnologia blue thin no ar-condicionado e placas fotovoltaicas, que garantem geração de energia limpa e redução do impacto ambiental.

Além de sua funcionalidade, a Sede também valoriza a história da Cooperativa. Um memorial interno reúne os principais marcos do cooperativismo e da trajetória da Sicredi Raízes, reforçando o compromisso com o propósito de crescer de forma sustentável e coletiva.

“Esta Sede é a materialização do nosso propósito. Cada espaço foi pensado para valorizar as pessoas e fortalecer a cultura Cooperativa que nos trouxe até aqui. Mais do que uma nova estrutura, ela simboliza a união, o trabalho conjunto e o compromisso de seguir crescendo com responsabilidade, mantendo sempre o olhar voltado para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos”, destaca o presidente da Sicredi Raízes, Vitor Augusto Rizzardi.

A nova Sede Administrativa consolida um importante passo da Sicredi Raízes em sua jornada de expansão e fortalecimento regional. Mais do que um novo endereço, o espaço reflete a essência do cooperativismo: unir pessoas, promover o desenvolvimento e construir, juntos, um futuro mais próspero para todos.