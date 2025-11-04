Terça, 04 de Novembro de 2025
Em vento da Epagri, vice-governadora Marilisa Boehm incentiva servidores a cuidar da saúde

Vice-governadora Marilisa Boehm pediu aos servidores que façam exames de rotina – Foto: Richard Casas/GVGA vice-governadora Marilisa Boehm particip...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
04/11/2025 às 18h59
Em vento da Epagri, vice-governadora Marilisa Boehm incentiva servidores a cuidar da saúde
Foto: Reprodução/Secom SC

Vice-governadora Marilisa Boehm pediu aos servidores que façam exames de rotina – Foto: Richard Casas/GVG

A vice-governadora Marilisa Boehm participou nesta terça-feira, 4, de evento promovido pela Epagri para sensibilizar os servidores da empresa sobre a importância de ações preventivas contra o câncer, como parte das campanhas Outubro Rosa e o Novembro Azul. O encontro, realizado no auditório da sede da Epagri, em Florianópolis, e com transmissão online para todas as unidades do estado, contou com palestra sobre prevenção aos cânceres de maior incidência, como mama e próstata.

Marilisa lembrou que o lema do governador Jorginho Mello e dela é cuidar das pessoas, mas reforçou que este é um compromisso de todos. “Nós apoiamos campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, mas vemos que pouca gente leva a sério e não faz prevenção. Façam exames de rotina uma vez por ano. O corpo é um templo que Deus nos deu. Cuide dele. Isso ajuda você, o Estado e a sua família”, destacou a vice-governadora.

O evento foi promovido pela Diretoria Executiva da Epagri em conjunto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA-Sede). A diretora Administrativo-Financeira, Fabrícia Hoffmann Maria, também reforçou a necessidade de se cuidar sempre. “Vamos trocar a paralisia e o medo do diagnóstico pela prevenção”. A presidente da CIPAA, Ana Cristina Melo, falou das ações da comissão para orientar os servidores da Epagri sobre como se prevenir.

Prevenção e sintomas

A palestra Cuidados e Prevenção do Câncer foi feita pela bióloga Yara Costa Netto Muniz, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina (UFSC). Com dados, ela mostrou a importância da prevenção para que o diagnóstico precoce reduza o número de mortes. O índice de cura nos casos diagnosticados em estágio inicial é de 95% para o câncer de mama e de 90% para o câncer de próstata.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O câncer de mama mata em média 52 mulheres por dia e o câncer de próstata é a causa da morte de 43 homens por dia. “Precisamos cuidar da gente, apoiar campanhas de vacinação e de rastreio dos cânceres, além de disseminar boas informações”, destacou Yara.

Cléia Schmitz, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa:
Isabela Schwengber
Assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

 
 
 
 
