Em vento da Epagri, vice-governadora Marilisa Boehm incentiva servidores a cuidar da saúde

A vice-governadora Marilisa Boehm participou nesta terça-feira, 4, de evento promovido pela Epagri para sensibilizar os servidores da empresa sobre a importância de ações preventivas contra o câncer, como parte das campanhas Outubro Rosa e o Novembro Azul. O encontro, realizado no auditório da sede da Epagri, em Florianópolis, e com transmissão online para todas as unidades do estado, contou com palestra sobre prevenção aos cânceres de maior incidência, como mama e próstata.

Marilisa lembrou que o lema do governador Jorginho Mello e dela é cuidar das pessoas, mas reforçou que este é um compromisso de todos. “Nós apoiamos campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, mas vemos que pouca gente leva a sério e não faz prevenção. Façam exames de rotina uma vez por ano. O corpo é um templo que Deus nos deu. Cuide dele. Isso ajuda você, o Estado e a sua família”, destacou a vice-governadora.

O evento foi promovido pela Diretoria Executiva da Epagri em conjunto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAA-Sede). A diretora Administrativo-Financeira, Fabrícia Hoffmann Maria, também reforçou a necessidade de se cuidar sempre. “Vamos trocar a paralisia e o medo do diagnóstico pela prevenção”. A presidente da CIPAA, Ana Cristina Melo, falou das ações da comissão para orientar os servidores da Epagri sobre como se prevenir.

Prevenção e sintomas

A palestra Cuidados e Prevenção do Câncer foi feita pela bióloga Yara Costa Netto Muniz, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina (UFSC). Com dados, ela mostrou a importância da prevenção para que o diagnóstico precoce reduza o número de mortes. O índice de cura nos casos diagnosticados em estágio inicial é de 95% para o câncer de mama e de 90% para o câncer de próstata.

O câncer de mama mata em média 52 mulheres por dia e o câncer de próstata é a causa da morte de 43 homens por dia. “Precisamos cuidar da gente, apoiar campanhas de vacinação e de rastreio dos cânceres, além de disseminar boas informações”, destacou Yara.

Cléia Schmitz, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

