Projeto da Epagri/Cedup de Canoinhas para proteção de nascentes vence o Prêmio Fritz Müller 2025

O projeto alia educação ambiental, ciência e ação comunitária na recuperação e preservação de nascentes (Fotos: Epagri/Divulgação)

A Epagri/Cedup Vidal Ramos, em Canoinhas, conquistou o Prêmio Fritz Müller 2025, o mais importante reconhecimento ambiental de Santa Catarina. A instituição foi vencedora na categoria “Conservação de Recursos Naturais e da Vida Silvestre”, com o projeto “Raízes da Água – Protegendo as Nascentes da Epagri/Cedup Vidal Ramos”, que alia educação ambiental, ciência e ação comunitária na recuperação e preservação de nascentes. A cerimônia de entrega da premiação será realizada no dia 4 de dezembro de 2025, em Florianópolis.

Desenvolvido por professores e alunos, o projeto nasceu em 2024 com o objetivo de restaurar e proteger as nascentes localizadas dentro do território da escola, promovendo a sustentabilidade e a manutenção da biodiversidade. A proposta une o aprendizado técnico à prática ambiental, estimulando os estudantes a compreender a importância dos recursos hídricos e a propor soluções para sua conservação.

“Nossos alunos precisam entender o valor da água e escolher estratégias para preservar e recuperar as nascentes. É uma forma de aprender fazendo, cuidando do território em que vivem”, destaca a professora Ana Paula Martins, que coordena o projeto juntamente com o coordenador pedagógico Juliano de Oliveira.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entre as principais ações realizadas estão a recuperação de áreas degradadas e plantio de espécies nativas; implantação de viveiros escolares e manejo sustentável do solo; monitoramento da qualidade da água e práticas de conservação; ações de sensibilização ambiental com a comunidade; integração entre disciplinas técnicas e básicas, fortalecendo o aprendizado prático e colaborativo. Uma das ações em andamento é o plantio e replantio de espécies nativas ao redor das nascentes para promover a recuperação da vegetação.

Foto: Reprodução/Secom SC

As atividades começaram com as turmas de 1º ano do curso técnico, por meio de diagnósticos ambientais e estudos do solo, da água e da vegetação local. Em 2025, a ação se expandiu para toda a escola, envolvendo alunos dos 2º anos e demais turmas em atividades integradas e interdisciplinares.

O prêmio

O Prêmio Fritz Müller, promovido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), reconhece empresas, escolas e instituições que desenvolvem projetos voltados à sustentabilidade e preservação ambiental. A edição de 2025 registrou 161 iniciativas inscritas, distribuídas em nove categorias distintas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para Juliano, a conquista reforça o compromisso da Epagri/Cedup Vidal Ramos com a formação de cidadãos conscientes e com a sustentabilidade no meio rural. “O projeto mostra como a união entre ensino, pesquisa e ação ambiental pode gerar resultados reais para o território e para o futuro”, diz ele.

O diretor escolar Donato João Noernberg destaca que o reconhecimento valoriza o papel da escola técnica na formação de cidadãos comprometidos com o meio ambiente. “Este prêmio representa o resultado de um trabalho coletivo, que une ciência, educação e responsabilidade ambiental. Mostra que nossos alunos aprendem não apenas sobre agricultura e produção, mas também sobre cuidado, respeito e sustentabilidade — valores essenciais para o futuro do campo e da sociedade”, afirma.

Mais informações e entrevistas: Ana Paula Martins e Juliano de Oliveira, coordenadores do projeto, (47) 3627-4093

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 / 99161-6596