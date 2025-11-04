Edtech Grupo Ser Psicólogo amplia frentes de atuação

O Grupo Ser Psicólogo, plataforma integrada voltada à formação e ao desenvolvimento profissional de psicólogos, anunciou recentemente a ampliação das frentes de atuação da empresa, que nasceu como edtech e agora reúne cursos, produtos de psicoeducação e soluções tecnológicas voltadas à prática clínica e empreendedora na psicologia.

A plataforma acaba de lançar a WebPsi, software voltado para a gestão de consultórios e desenvolvimento de sites personalizados para psicólogos. Guilherme Pontes, CEO do Grupo Ser Psicólogo, conta que a empresa nasceu com a missão de democratizar a educação em psicologia.

"Com o tempo, percebemos que poderíamos apoiar o psicólogo além da capacitação, conectando educação a ferramentas e recursos práticos para o dia a dia do consultório", explica. "Assim, o grupo passou a integrar frentes complementares como a Editora Garden e, agora, a WebPsi, alinhando formação contínua com soluções de presença digital e gestão da prática clínica", ressalta.

A psicologia brasileira conta com um total de 562.751 profissionais, segundo dados divulgados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). São Paulo é o estado com o maior número de psicólogos (167.073), seguido do Rio de Janeiro (62.212) e Minas Gerais (62.133).

A WebPsi nasceu para ser o “elo” tecnológico do ecossistema, resolvendo inicialmente duas dores centrais do psicólogo: gestão do consultório (agenda, financeiro, pacientes) e presença digital profissional.

"Em uma única solução, o profissional faz toda a gestão do seu consultório e financeiro além de criar seu site, logotipo personalizado, blog e e-mail profissional em poucos cliques - tudo pensado para facilitar a rotina, fortalecer o posicionamento e atrair pacientes com ética", afirma Pontes.

Com a solução desenvolvida pela empresa, o psicólogo pode organizar a agenda e as finanças, reduzir tarefas operacionais e centralizar informações, enquanto conquista visibilidade com um site, blog integrado e identidade visual consistente. Direcionamento é desafio para empreender no digital

Para o CEO do Grupo Ser Psicólogo, o maior desafio para quem deseja empreender no digital é ter direcionamento claro. "Pensando nisso, o Grupo Ser Psicólogo investe na constante melhoria da solução. Além de oferecer cursos para os profissionais de psicologia, evoluímos nas frentes tecnológicas e editoriais", afirma.

Assim, o objetivo da organização é que o psicólogo encontre formação atualizada, recursos práticos e ferramentas digitais integradas, tudo com curadoria, simplicidade de uso e foco em resultado real para o consultório.

Editora Garden complementa a atuação clínica e educativa

A Editora Garden foi criada para oferecer recursos que apoiam o psicólogo e o paciente: materiais terapêuticos, diários, baralhos e livros que se tornam ferramentas de intervenção e psicoeducação dentro e fora da sessão.

"Esses produtos ampliam a adesão, facilitam o acompanhamento e fortalecem a comunicação educativa do profissional", explica Pontes.

Grupo mira expansão em diversas frentes

O CEO revela que, entre os planos para o futuro, o Grupo Ser Psicólogo planeja seguir expandindo com novos cursos na Ser Psicólogo. "Na tecnologia, evoluiremos a WebPsi com mais automações, relatórios e integrações que simplificam a operação do consultório e potencializam a presença digital".

Na Editora Garden, o objetivo é ampliar o portfólio de materiais terapêuticos e psicoeducativos, reforçando a ponte entre aprendizado e prática clínica. "Tudo orientado por escuta ativa da comunidade e melhoria contínua", conclui Guilherme Pontes.

Para mais informações, basta acessar: https://webpsi.com.br