Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Certificados digitais exigem controle e governança reforçada

Empresas enfrentam desafios para manter a visibilidade e o controle sobre o ciclo de vida dos certificados digitais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/11/2025 às 13h24
Certificados digitais exigem controle e governança reforçada
Imagem de Freepik

Enquanto as pessoas possuem documentos físicos para fins de identificação na vida real, o mundo virtual também exige algo semelhante: os certificados digitais cumprem a função de uma "identidade online". Eles garantem que um indivíduo ou empresa é realmente quem diz ser ao assinar documentos, emitir notas fiscais, acessar sistemas do governo, entre outras tarefas.

Com o avanço da tecnologia, os certificados digitais se tornaram essenciais no dia a dia dos negócios, atuando como uma proteção contra fraudes, perdas financeiras e danos à reputação. No entanto, a preocupação deve ir além de apenas ter essas credenciais, afirma José Luiz Vendramini, sales account manager da Redtrust na América Latina.

"Um dos maiores desafios das empresas está em manter a visibilidade e o controle sobre o ciclo de vida dos certificados digitais. Muitas organizações armazenam os documentos de forma descentralizada, em computadores locais ou tokens, o que dificulta o controle de acessos, aumenta o risco de uso indevido e eleva a chance de expiração sem renovação", explica Vendramini. A companhia na qual ele atua é especializada na gestão de certificados digitais e chaves de acesso.

Além disso, a falta de governança e de processos padronizados faz com que departamentos diferentes utilizem certificados de maneira não rastreável, comprometendo a segurança e a conformidade com normas internas e regulatórias, alerta Vendramini.

"Outro ponto crítico é o crescimento do número de certificados em uso, impulsionado pela transformação digital. Sem uma ferramenta de gestão centralizada, a administração manual não consegue mais dar conta e se torna ineficiente e suscetível a falhas, o que pode gerar interrupções operacionais, riscos de fraude e impacto direto na reputação da empresa", complementa o executivo.

A fim de minimizar essas ameaças, empresas têm recorrido a soluções de gerenciamento de certificados digitais. Vendramini cita o exemplo da Redtrust para ilustrar o funcionamento desses sistemas.

"Temos uma solução que busca garantir que apenas usuários devidamente autorizados possam utilizar os certificados digitais, restringindo o acesso conforme perfis e funções. Além disso, registra logs detalhados de todas as ações, permitindo auditoria e rastreabilidade completa, essencial para evitar assinaturas indevidas ou fraudes internas", explica.

Com políticas de uso definidas e monitoramento em tempo real, o gerenciador impede que certificados sejam utilizados por colaboradores não autorizados ou por terceiros, reduzindo o risco de operações fraudulentas, emissão de notas fiscais falsas e assinaturas de documentos sem consentimento.

Além disso, os certificados são mantidos em um ambiente protegido, sem necessidade de exportação para dispositivos locais. Isso evita roubos, cópias ou compartilhamentos informais, práticas que frequentemente resultam em incidentes de segurança e comprometimento da identidade digital da empresa.

"A solução também realiza o acompanhamento da validade dos certificados, emitindo alertas de renovação antecipada. Isso previne o uso de certificados expirados ou revogados, que podem invalidar juridicamente transações e atrasar processos críticos", acrescenta Vendramini.

Os principais motivos que levam uma empresa a adotar esse tipo de solução são a necessidade de controle rigoroso e segurança nas operações, a agilidade proporcionada por um armazenamento centralizado e a possibilidade de uso remoto e simultâneo por diferentes usuários, independentemente da localização.

Diante de um mundo cada vez mais digitalizado e, consequentemente, com mais ameaças virtuais, Vendramini acredita que as soluções de gerenciamento de certificados serão cada vez mais adotadas. Vale lembrar que, entre 2025 e 2028, o mercado brasileiro de segurança da informação movimentará cerca de R$ 104,6 bilhões, segundo a Brasscom.

"Haverá ainda mais tecnologias desenvolvidas para oferecer alto nível de segurança, controle total e rastreabilidade sobre o uso de certificados digitais, elementos fundamentais para a conformidade com normas e regulamentações de seguranção da informação e outras políticas corporativas de proteção de dados e identidade digital", conclui Vendramini.

Para saber mais, basta acessar o site da Redtrust: https://redtrust.com/pt-br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Grupo Ser Psicólogo
Tecnologia Há 1 minuto

Edtech Grupo Ser Psicólogo amplia frentes de atuação

Empresa voltada à formação e desenvolvimento de psicólogos expande suas frentes de atuação e lança a WebPsi, solução que integra gestão de consultó...

 hostgator/freepik
Tecnologia Há 3 horas

WordPress é usado em 43% dos sites no mundo em 2025

O WordPress responde por 43,2% dos sites da web e 60% dos CMS, segundo a W3Techs (2025). Embora redes sociais tenham ganhado espaço, blogs seguem r...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Grandes hospitais cortam custos sem perder a qualidade de atendimento

Ekantika ajuda instituições de saúde a aumentar eficiência e reduzir desperdícios, sem queda no padrão assistencial

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 3 horas

BRB leva inclusão financeira à Paraíba e ao Tocantins

Em parceria com a Tecban, projeto viabiliza instalação de terminais compactos do Banco24Horas em regiões com pouca infraestrutura bancária e promov...

 HostGator/Freepik
Tecnologia Há 4 horas

E-commerce deve movimentar quase R$ 235 bilhões no Brasil

Social e-commerce tem sido uma das principais tendências de crescimento do setor no Brasil.

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
29° Sensação
2.01 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 41 segundos

Edtech Grupo Ser Psicólogo amplia frentes de atuação
Política Há 15 minutos

Senador Fabiano Contarato vai presidir CPI do crime organizado
Tecnologia Há 29 minutos

Certificados digitais exigem controle e governança reforçada
Internacional Há 30 minutos

Classificar facções como terrorismo expõe Brasil à intervenção dos EUA
Câmara Há 30 minutos

Projeto propõe regras para dar mais transparência às emendas parlamentares na saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,43%
Euro
R$ 6,19 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 586,453,18 -3,47%
Ibovespa
150,503,69 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias