WordPress é usado em 43% dos sites no mundo em 2025

O WordPress responde por 43,2% dos sites da web e 60% dos CMS, segundo a W3Techs (2025). Embora redes sociais tenham ganhado espaço, blogs seguem r...

04/11/2025 às 11h18
04/11/2025 às 11h18
WordPress é usado em 43% dos sites no mundo em 2025
hostgator/freepik

O ano de 2025 prova que o WordPress ainda é uma das plataformas mais utilizadas no mundo para criação de sites. Um levantamento realizado pelo site W3Techs, especializado em análise de tecnologias da web, indica que o WordPress é utilizado em 43,2% de todos os sites da internet.

Os dados, atualizados em julho de 2025, reforçam a posição de destaque da plataforma, que surgiu voltada principalmente para blogs e hoje concentra diferentes tipos de sites e landing pages, de portfólios pessoais a portais de notícias.

Blogs mantêm relevância na era das redes sociais

Durante os anos 2000, os blogs foram um dos principais meios de produção de conteúdo digital, utilizados tanto por indivíduos quanto por empresas para divulgar ideias, serviços e notícias.

Contudo, estudos de marketing digital indicam que sites que mantêm blogs ativos recebem até 55% mais visitas em comparação com aqueles que não produzem esse tipo de conteúdo. Isso ocorre porque os mecanismos de busca tendem a valorizar materiais originais e aprofundados, que ajudam a responder dúvidas do público de forma estruturada.

Busca por confiabilidade e profundidade

Outro fator que contribui para o fortalecimento dos blogs é a saturação do conteúdo audiovisual. Pesquisas também indicam mudanças no comportamento do público após a pandemia, com maior interesse por conteúdos significativos e menos imediatistas. Em vez de interações rápidas em redes sociais, parte dos usuários passou a preferir artigos com início, meio e fim, que possibilitam compreensão mais ampla de determinados temas.

Neste sentido, práticas de consumo digital passaram a incluir iniciativas ligadas ao autocuidado, expressão e busca por conteúdos com maior profundidade, conforme publicado na SciELO Brasil.

Perspectivas para o futuro do conteúdo digital

Apesar da popularidade de novos formatos, o blog se mantém como ferramenta versátil de comunicação digital. O especialista Rahul Bansal, fundador e CEO da rtCamp, afirmou em entrevista ao WPBeginner que a plataforma continua relevante no cenário digital. Seja como diário pessoal, canal de notícias ou espaço de divulgação profissional, o blog ainda desempenha papel importante na construção de presença online.

O crescimento do WordPress e a permanência de plataformas voltadas para o conteúdo textual demonstram que o blog, longe de ser um formato obsoleto, permanece adaptável às transformações digitais e deve seguir como peça importante no futuro da internet.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Grupo Ser Psicólogo
Tecnologia Há 59 segundos

Edtech Grupo Ser Psicólogo amplia frentes de atuação

Empresa voltada à formação e desenvolvimento de psicólogos expande suas frentes de atuação e lança a WebPsi, solução que integra gestão de consultó...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 30 minutos

Certificados digitais exigem controle e governança reforçada

Empresas enfrentam desafios para manter a visibilidade e o controle sobre o ciclo de vida dos certificados digitais

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Grandes hospitais cortam custos sem perder a qualidade de atendimento

Ekantika ajuda instituições de saúde a aumentar eficiência e reduzir desperdícios, sem queda no padrão assistencial

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 3 horas

BRB leva inclusão financeira à Paraíba e ao Tocantins

Em parceria com a Tecban, projeto viabiliza instalação de terminais compactos do Banco24Horas em regiões com pouca infraestrutura bancária e promov...

 HostGator/Freepik
Tecnologia Há 4 horas

E-commerce deve movimentar quase R$ 235 bilhões no Brasil

Social e-commerce tem sido uma das principais tendências de crescimento do setor no Brasil.

