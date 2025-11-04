Terça, 04 de Novembro de 2025
BRB leva inclusão financeira à Paraíba e ao Tocantins

Em parceria com a Tecban, projeto viabiliza instalação de terminais compactos do Banco24Horas em regiões com pouca infraestrutura bancária e promov...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/11/2025 às 10h48
Divulgação Tecban

Uma parceria inédita entre a Tecban - empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo - e o BRB (Banco de Brasília) foi firmada para a instalação de terminais Banco24Horas compactos, conhecidos como Atmo, nos estados do Tocantins e da Paraíba. Com objetivo de garantir o acesso dos servidores públicos ao pagamento de salários, após o BRB vencer as licitações estaduais das folhas de pagamento, a iniciativa também promove desenvolvimento local por meio da democratização de diversos serviços financeiros. Até o momento, 58 terminais foram instalados.

Os dispositivos estão sendo posicionados em pontos comerciais estratégicos, como mercados e farmácias, permitindo a realização de saques, consulta de saldo, extrato, pagamentos e até recargas de celular e TV. Com isso, a solução oferece conveniência aos clientes e reforça o compromisso da Tecban e do Banco com a inclusão financeira em regiões com pouca infraestrutura bancária.

Além de democratizar o acesso da população a serviços financeiros, a solução promove o desenvolvimento econômico local, uma vez que os moradores e trabalhadores dispensam o deslocamento para cidades vizinhas na hora de realizar suas transações e compras. “A parceria com o BRB para a gestão dos equipamentos compactos reforça o nosso compromisso com a presencialidade e a democratização do acesso bancário, de Norte a Sul do país. É motivo de orgulho estarmos ao lado do BRB, viabilizando essa integração maior da instituição com seus usuários e, ainda, beneficiando a economia local e a população como um todo”, afirma Karine Barros, diretora Comercial e de Produtos da Tecban.

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, avalia que a parceria com a Tecban reforça a estratégia de aproximação entre o banco e o cliente por meio de tecnologia e de soluções inovadoras. “O Banco24Horas compacto é essencial para garantir capilaridade, viabilizando a presença do BRB em localidades que demandam atendimento de qualidade. Essa iniciativa fortalece nosso compromisso de apoiar o desenvolvimento regional ao mesmo tempo em que assumimos a principalidade dos clientes”, disse.

Gestão integrada de autoatendimento

Os Atmos são envelopados com a identidade visual do BRB, e contam com a interface, o suporte e o monitoramento 24x7 do Banco24Horas. Desta forma, os clientes do Banco de Brasília, assim como de outras instituições financeiras, incluindo cooperativas e fintechs, podem utilizar esses equipamentos e serviços ofertados.

O Banco24Horas compacto também desempenha compromisso com o meio ambiente, tendo em vista o tamanho do dispositivo, pesando apenas três quilos, bem como o modelo de instalação e operação. Há também redução de recursos naturais e na pegada de carbono. Com isso, a companhia evitou a emissão de 434 toneladas de CO² em 2024.

Neste novo modelo de negócio, a Tecban se posiciona como uma parceira estratégica na gestão integrada do autoatendimento, sempre com ampla infraestrutura, tecnologia e segurança. Essa estratégia está em linha com a necessidade do BRB de estar perto de cada um dos seus 9,6 milhões de clientes distribuídos por 97% do território nacional.

DENGUE
