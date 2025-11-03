Granizo causa estragos e assusta moradores no Norte do Estado

A tarde desta segunda-feira, 3 de novembro, foi marcada por um intenso temporal de granizo que atingiu municípios da região Norte do Estado, especialmente entre Barra Funda e Sarandi.

O fenômeno deixou moradores assustados e provocou danos em telhados, lavouras e veículos.

Em diversas localidades, o chão ficou completamente coberto por pedras de gelo, algumas com tamanho comparável a bolas de golfe. A força da precipitação causou prejuízos em residências e propriedades rurais, além de comprometer plantações que estavam em fase de desenvolvimento.

A Defesa Civil de Sarandi está mobilizada e percorre as áreas mais atingidas para avaliar os danos e prestar auxílio às famílias afetadas. Até o momento, não há registro de feridos.

Moradores relataram que o temporal começou de forma repentina, acompanhado de ventos fortes e queda brusca de temperatura.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o cenário branco deixado pelo granizo, que transformou completamente a paisagem rural.