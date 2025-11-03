Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Granizo causa estragos e assusta moradores no Norte do Estado

Pedras de gelo cobriram o chão em municípios como Barra Funda e Sarandi, danificando casas, veículos e lavouras

Por: Marcelino Antunes Fonte: Tiago Santos / Jornalismo RP
03/11/2025 às 19h10
Granizo causa estragos e assusta moradores no Norte do Estado
(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A tarde desta segunda-feira, 3 de novembro, foi marcada por um intenso temporal de granizo que atingiu municípios da região Norte do Estado, especialmente entre Barra Funda e Sarandi.

 O fenômeno deixou moradores assustados e provocou danos em telhados, lavouras e veículos.

Em diversas localidades, o chão ficou completamente coberto por pedras de gelo, algumas com tamanho comparável a bolas de golfe. A força da precipitação causou prejuízos em residências e propriedades rurais, além de comprometer plantações que estavam em fase de desenvolvimento.

 A Defesa Civil de Sarandi está mobilizada e percorre as áreas mais atingidas para avaliar os danos e prestar auxílio às famílias afetadas. Até o momento, não há registro de feridos.

Moradores relataram que o temporal começou de forma repentina, acompanhado de ventos fortes e queda brusca de temperatura.

 As imagens que circulam nas redes sociais mostram o cenário branco deixado pelo granizo, que transformou completamente a paisagem rural.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução/ Vídeo / Prefeitura de Derrubadas))
Esporte Regional Há 9 horas

Inscrições abertas para a 3ª Rústica Salto do Yucumã

Prova ocorre em 8 de novembro e reúne participantes de várias idades em diferentes percursos

 (Foto: Reprodução)
Empregos Há 13 horas

Região Celeiro mantém saldo positivo na geração de empregos em 2025

Três Passos volta a liderar o mês de setembro, enquanto Miraguaí segue como destaque no acumulado do ano

 Secretário Gilmar Sossella destacou a efetividade das ações implementadas para gerar empregos formais (Foto: Diones Roberto Becker)
Carteira assinada Há 2 dias

Rio Grande do Sul registra crescimento de 18% nos empregos formais este ano

Resultado decorre de 1.279.157 contratações e 1.200.705 desligamentos

 Estações fortalecem o monitoramento das condições hidrometeorológicas e, com isso, a capacidade de resposta a desastres (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)
Monitoramento Há 2 dias

Defesa Civil Estadual instala estação hidrometeorológica em Coronel Bicaco

Ao todo, serão 130 equipamentos no Estado

 Empresas podem automatizar cobranças recorrentes por meio do Pix, como mensalidades e contas fixas (Foto: Divulgação | Sicredi)
Pix Automático Há 2 dias

Sicredi lança nova funcionalidade do Pix para empresas

Funcionalidade permite que contas recorrentes sejam pagas de forma automática

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
21° Sensação
2.32 km/h Vento
86% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Trânsito Urbano Há 13 minutos

Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto
Economia Há 15 minutos

Haddad diz esperar US$ 10 bi para fundo de proteção às florestas
Esportes Há 15 minutos

Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens
Esporte e lazer Há 35 minutos

Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre
Senado Federal Há 1 hora

Izalci cobra valorização das polícias e defende educação para combater crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,07%
Euro
R$ 6,17 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 604,505,03 -0,01%
Ibovespa
150,454,23 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias