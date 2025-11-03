Segunda, 03 de Novembro de 2025
Governo Eduardo Leite amplia ensino em tempo integral na região do Médio Alto Uruguai

Na região do Médio Alto Uruguai, os investimentos do Estado também se refletiram na ampliação do ensino em tempo integral. Na educação, área tratad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 18h13
Governo Eduardo Leite amplia ensino em tempo integral na região do Médio Alto Uruguai
-

Na região do Médio Alto Uruguai, os investimentos do Estado também se refletiram na ampliação do ensino em tempo integral. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Esse novo momento do Rio Grande do Sul, impulsionado pelas reformas estruturantes e pelo equilíbrio das contas públicas, possibilitou que as instituições de ensino passassem por significativas transformações.

Antes de 2023, o Médio Alto Uruguai não contava com nenhuma escola estadual que oferecesse o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Com a ampliação realizada nos últimos anos, a rede local passou a contar com dez instituições que oferecem essa modalidade, seja no Ensino Fundamental em Tempo Integral (EFTI), seja no EMTI.

A mais recenteadesãoé daEscola Estadual de Ensino Médio Mathias Balduíno Huppes, localizada no município de Cristal do Sul. A instituição, que possui 222 estudantes, passou a integrar o grupo de escolas de EMTI, iniciando a oferta a partir das matrículas de 2026.

Expansão promovida pelo governo beneficia milhares de alunos e fortalece a educação pública

Com a expansão, as dez escolas que agoracompõem o modelo de tempo integralna região atendem, conjuntamente, um total de 2.837 estudantes. Nas nove instituições que já operavam nesta modalidade antes da nova adesão, 826 alunos já estavam matriculados em turno integral.

A maior parte dos municípios do Médio Alto Uruguai é atendida, na Rede Estadual, pela 20ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE), com sede em Palmeira das Missões.

Em todo o Rio Grande do Sul, o EMTI começou a ser implementado em 2018, com as primeiras 11 escolas de Ensino Médio que passaram a oferecer a modalidade. A partir da expansão promovida pelo governo Leite, o modelo cresceu cada vez mais, aumentando para 18 escolas em 2022; 111, em 2023; 206, em 2024; 302, em 2025; e, por fim, serão 438 em 2026.

A projeção é que, para 2026, cerca de 40 mil estudantes ingressem em escolas de tempo integral, incluindo EMTI e EMFI, no Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

