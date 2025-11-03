Staffia desenvolve agentes de IA para negócios

Garantir atendimento ao cliente 24 horas por dia e sete dias por semana em funções como vendas, financeiro, suporte, recepção e cobrança. Esse é o objetivo da Staffia, empresa especializada em desenvolver agentes de inteligência artificial (IA) para empresas de diferentes segmentos.

O agente de IA é uma tecnologia que interage com o cliente como se fosse um ser humano, fornecendo informações, tirando dúvidas, efetuando cadastros e executando processos, por exemplo. A solução pode ser integrada ao WhatsApp e a outros sistemas do negócio, explica Hugo Leite, CEO da Staffia.

“As empresas optam por agentes de IA pois entendem que se trata de uma forma de garantir disponibilidade total para o cliente. Ou seja, nunca perder uma oportunidade de negócio nem deixar alguém sem resposta. Isso pode se traduzir em mais vendas, maior retenção e uma experiência positiva para o consumidor, que encontra suporte imediato a qualquer hora”, explica o empresário.

Segundo ele, há empresas atendidas pela Staffia que relatam aumento no volume de leads qualificados e redução no tempo de resposta em mais de 80% com o uso dos agentes de IA.

“Nossos agentes não são genéricos, mas soluções com um propósito desde o início. A partir disso, realizamos uma personalização profunda: conectamos o agente aos sistemas usados pelo cliente, treinamos com a base de conhecimento da empresa e configuramos fluxos de automação sob medida. Isso visa garantir que cada agente atue como um verdadeiro especialista da área, com foco em entregar resultados concretos, seja fechando vendas, automatizando cobranças ou triando chamados de suporte”, diz Hugo Leite.

O processo da Staffia segue quatro fases: diagnóstico das necessidades, desenho do fluxo de atuação do agente, integração com sistemas do cliente e, por fim, homologação em ambiente real. Em média, um agente da empresa pode estar pronto para operação em poucas semanas, com monitoramento contínuo para ajustes e evolução.

Em um mundo cada vez mais digital, conectado e com urgência de soluções rápidas, os agentes de IA têm ganhado cada vez mais espaço nos negócios. O mercado global dessa tecnologia deve atingir US$ 27,9 bilhões (R$ 148,9 bilhões, na cotação atual) em 2030, em comparação com os US$ 7,7 bilhões (R$ 41,4 bilhões) estimados em 2024, segundo a consultoria de negócios Grand View Research.

“O consumidor digital exige respostas imediatas e soluções ágeis, enquanto as empresas buscam reduzir custos e aumentar eficiência sem perder qualidade. Esse encontro de interesses impulsiona a automação”, analisa o executivo.

Diante de um mercado em constante evolução, a Staffia tem buscado incorporar inovações em seus agentes digitais para manter-se competitiva e atender às novas exigências do público.

“Estamos incorporando recursos avançados de linguagem natural, memória contextual para interações mais humanas e integração nativa com sistemas corporativos como CRMs, ERPs e plataformas de cobrança. Além disso, nossos agentes são projetados com foco em segurança e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), uma funcionalidade essencial para empresas que lidam com dados sensíveis”, explica o executivo.

A empresa tem planos de ampliar o portfólio de agentes, levando automação inteligente para novas áreas como recursos humanos e logística.

“Também estamos expandindo internacionalmente, levando a experiência da Staffia para outros mercados da América Latina. No curto prazo, lançaremos painéis analíticos para que cada cliente acompanhe em tempo real a performance e o impacto dos seus agentes inteligentes”, complementa o CEO.

Para saber mais sobre os agentes de atendimento da Staffia, basta acessar: https://staffia.com.br/