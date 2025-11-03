Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cooperativismo de Crédito impulsiona avanços na DICC 2025

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito destaca o fortalecimento do setor financeiro cooperativo e sua contrib...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 15h14
Cooperativismo de Crédito impulsiona avanços na DICC 2025
freepik

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito (DICC) reúne milhões de pessoas globalmente, destacando a importância da cooperação para promover a prosperidade. Em 2025, o tema oficial do evento, organizado pelo WOCCU, é "Cooperação para um Mundo Próspero", reforçando o papel das cooperativas financeiras na construção de um futuro mais justo, inclusivo e sustentável.

Instituído em 1948, o DICC não é apenas uma celebração, mas um convite à ação, evidenciando o impacto positivo dessas entidades na inclusão financeira, desenvolvimento local e valorização social. Atualmente, 700 cooperativas de crédito atendem mais de 17,9 milhões de cooperados e possuem ativos que ultrapassam R$ 809 bilhões. Além disso, em 368 municípios que não possuem outras instituições bancárias, as coops de crédito são a única opção para promoção de inclusão e educação financeira das comunidades.

Sistema Ocemg: cooperativas mineiras geram prosperidade

O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato destaca que o ramo crédito é fundamental para o desenvolvimento regional de Minas Gerais e afirma que o DICC é uma oportunidade de mostrar esses resultados à sociedade. "Quando um mineiro escolhe uma cooperativa de crédito, ele está investindo no futuro da sua cidade, porque elas geram empregos e mantêm os recursos circulando nas próprias comunidades. Vamos mostrar no DICC que o cooperativismo de crédito é um pilar essencial para a prosperidade compartilhada em Minas".

Sicoob Credicom: cooperar é transformar

No Sicoob Credicom, cooperativa financeira da área da saúde em Minas Gerais, o cooperativismo é vivido na prática. E o Sicoob Credicom também está engajado na campanha. Segundo o diretor comercial da coop, Orestes Miraglia, participar da iniciativa é uma forma de reafirmar o compromisso com os valores do cooperativismo e fomentar a intercooperação entre os sistemas brasileiros de cooperativas de crédito."Uma ação nacional amplia a visibilidade do nosso propósito e reforça o papel do cooperativismo como agente de desenvolvimento econômico e social", destaca. "Esperamos inspirar mais pessoas a conhecer o cooperativismo de crédito e a fazer parte desse modelo. Participar da campanha do DICC é uma forma de reafirmar esse compromisso e fomentar a intercooperação entre os sistemas brasileiros de cooperativas de crédito", completa Miraglia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Arquivo Fenasbac
Tecnologia Há 19 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN

Evento, promovido pelo Coremec em parceria com a Fenasbac, em São Paulo, reuniu órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional com mercado, acad...

 Imagem de cundra2001 no Freepik
Tecnologia Há 34 minutos

Staffia desenvolve agentes de IA para negócios

Desenvolvimento personalizado pela Staffia são treinados com a base de conhecimento do negócio que contrata o serviço. Empresa faz também monitoram...

 Envato
Tecnologia Há 2 horas

Phygital é a nova tendência do marketing digital

Com o crescimento do uso de tecnologias e a intensificação da exposição digital, o modelo phygital, que integra experiências físicas e digitais, ga...

 pressfoto_Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Novas portarias reforçam fiscalização trabalhista e ampliam exigências

Governo federal indica um movimento coordenado de ampliação do corpo de auditores, modernização dos sistemas digitais e endurecimento das penalidad...

 Dr Henrique Agostin de Arjona
Tecnologia Há 3 horas

Ex-jogador Vanderlei Alves será operado em Florianópolis

Cirurgia de menisco será conduzida por especialistas da Ortho Connect Hub, Dr. Henrique Arjona e Dr. Pedro Andrade, no Hospital Bewiki Care

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Segmento plus size deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027
Senado Federal Há 2 minutos

Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos
Tecnologia Há 17 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 18 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,34%
Euro
R$ 6,17 -0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 608,033,91 -2,23%
Ibovespa
150,227,02 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias