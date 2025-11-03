Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novas portarias reforçam fiscalização trabalhista e ampliam exigências

Governo federal indica um movimento coordenado de ampliação do corpo de auditores, modernização dos sistemas digitais e endurecimento das penalidad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 14h38
Novas portarias reforçam fiscalização trabalhista e ampliam exigências
pressfoto_Freepik

O ano de 2025 marca uma intensificação das ações de fiscalização trabalhista no Brasil. Três portarias publicadas pelo governo federal — nº 7.455, nº 7.456 e nº 1.131 — indicam um movimento coordenado de ampliação do corpo de auditores, modernização dos sistemas digitais e endurecimento das penalidades aplicadas a empresas e profissionais.

As Portarias MGI nº 7.455 e nº 7.456/2025 autorizaram a nomeação de 855 Auditores-Fiscais do Trabalho e 461 analistas em TI e Infraestrutura. A medida fortalece a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em campo e busca aprimorar a capacidade de cruzamento de informações de sistemas como o eSocial. A expectativa é que a fiscalização passe a identificar de forma mais rápida e precisa inconsistências relacionadas a vínculos, jornadas e condições de segurança e saúde do trabalho.

Em complemento, a Portaria MTE nº 1.131/2025 revisou os critérios de aplicação das multas administrativas, alterando o artigo 81 da Portaria MTP nº 667/2021. As novas regras preveem penalidades que variam de R$ 443,97 a R$ 44.396,84 por infração, com acréscimos proporcionais ao número de trabalhadores afetados. Um dos pontos mais relevantes é a retroatividade das multas, que passam a incidir sobre obrigações não cumpridas desde 1º de janeiro de 2020. Mesmo com o desconto de 40% para esses casos, os impactos financeiros podem ser significativos.

Outro destaque é a ampliação do alcance das penalidades. O novo texto estabelece que tanto o empregador quanto o responsável pelo envio das informações — como consultorias, escritórios contábeis e profissionais de RH — podem ser responsabilizados por erros ou omissões na transmissão de dados. Desde 4 de julho de 2025, qualquer inconsistência pode gerar sanções também para quem detém a chave credenciada no sistema.

No centro das mudanças está o evento S-2240, referente às Condições Ambientais do Trabalho e aos Fatores de Risco. Segundo Rogério Luiz Balbinot, engenheiro de segurança do trabalho e CEO da RSData, esse evento deixou de ser apenas uma obrigação técnica do setor de SST e passou a demandar alinhamento entre diferentes áreas da empresa. “Os dados de exposição a agentes nocivos precisam estar em conformidade com a folha de pagamento e com as contribuições previdenciárias. Qualquer divergência é automaticamente identificada pelo sistema, o que reforça a necessidade de integração entre SST, RH e contabilidade”, explica.

Balbinot ressalta ainda que, diante do novo cenário, as empresas devem revisar informações enviadas desde 2020, manter laudos atualizados e adotar sistemas capazes de garantir rastreabilidade e consistência das informações. “O cumprimento das normas não depende apenas de prazos, mas de governança e de processos auditáveis”, afirma.

Com o aumento da fiscalização e da complexidade dos cruzamentos de dados, o uso de softwares especializados em SST torna-se essencial. O engenheiro alerta, porém, que nem todas as soluções disponíveis no mercado oferecem o nível de confiabilidade exigido. “Há sistemas que apenas transmitem informações e emitem recibos, sem uma gestão efetiva. Um software realmente robusto precisa funcionar como um espelho do eSocial — auditando a mensageria de envio e retorno, apontando inconsistências e permitindo correções seguras”, observa Balbinot.

Ele recomenda que empresas realizem análises detalhadas antes da contratação de qualquer ferramenta tecnológica. “A melhor forma de avaliar um sistema é colocá-lo à prova: fazer demonstrações longas, discutir suas funcionalidades e verificar se ele cobre todos os requisitos legais e operacionais. Um software eficiente deve cruzar legislações trabalhistas e previdenciárias, associar laudos e exames diretamente aos eventos e emitir alertas automáticos sobre prazos e divergências”, orienta.

Balbinot analisa que as três portarias auxiliam em uma estratégia que combina aumento da presença fiscal em campo, uso intensivo de tecnologia e reforço na responsabilização dos envolvidos no cumprimento das obrigações trabalhistas. O objetivo é ampliar a transparência, reduzir irregularidades e assegurar maior proteção aos trabalhadores.

Para o diretor, o novo contexto representa um divisor de águas: “As empresas que investirem em integração, sistemas confiáveis e processos consistentes não apenas estarão em conformidade com a legislação, mas também fortalecerão sua credibilidade, sua governança e a segurança dos seus colaboradores”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Arquivo Fenasbac
Tecnologia Há 21 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN

Evento, promovido pelo Coremec em parceria com a Fenasbac, em São Paulo, reuniu órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional com mercado, acad...

 Imagem de cundra2001 no Freepik
Tecnologia Há 35 minutos

Staffia desenvolve agentes de IA para negócios

Desenvolvimento personalizado pela Staffia são treinados com a base de conhecimento do negócio que contrata o serviço. Empresa faz também monitoram...

 freepik
Tecnologia Há 2 horas

Cooperativismo de Crédito impulsiona avanços na DICC 2025

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito destaca o fortalecimento do setor financeiro cooperativo e sua contrib...

 Envato
Tecnologia Há 2 horas

Phygital é a nova tendência do marketing digital

Com o crescimento do uso de tecnologias e a intensificação da exposição digital, o modelo phygital, que integra experiências físicas e digitais, ga...

 Dr Henrique Agostin de Arjona
Tecnologia Há 3 horas

Ex-jogador Vanderlei Alves será operado em Florianópolis

Cirurgia de menisco será conduzida por especialistas da Ortho Connect Hub, Dr. Henrique Arjona e Dr. Pedro Andrade, no Hospital Bewiki Care

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Segmento plus size deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027
Senado Federal Há 2 minutos

Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos
Tecnologia Há 17 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 18 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,34%
Euro
R$ 6,17 -0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 608,033,91 -2,23%
Ibovespa
150,227,02 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias