Ex-jogador Vanderlei Alves será operado em Florianópolis

Cirurgia de menisco será conduzida por especialistas da Ortho Connect Hub, Dr. Henrique Arjona e Dr. Pedro Andrade, no Hospital Bewiki Care

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 14h08
Dr Henrique Agostin de Arjona

O ex-atacante Vanderlei José Alves, do Clube Atlético Mineiro, passará por uma cirurgia no menisco nos próximos dias, em Florianópolis (SC). O procedimento será realizado no Hospital Bewiki Care, sob condução de uma equipe de especialistas da Clínica Ortho Connect Hub.

A cirurgia será viabilizada pelo Dr. Henrique Dagostin de Arjona, ortopedista especialista em coluna e deformidades, idealizador do Hospital Bewiki Care e diretor da Clínica Ortho Connect Hub, e conduzida pelo Dr. Pedro Henrique Cunha Andrade, especialista em joelho e medicina esportiva. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ) e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), Dr. Pedro liderará o procedimento com acompanhamento integral da equipe da Ortho Connect.

A cirurgia, que ocorrerá nas próximas semanas, foi solicitada pelo Instituto Galo, braço social do Clube Atlético Mineiro e reconhecido como o maior projeto de impacto social do futebol na América Latina. O anúncio oficial foi feito no sábado, dia 25 de outubro, durante o jogo entre Atlético Mineiro e Ceará, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Na ocasião, Sérgio Coelho, do Instituto Galo, fez o comunicado e a entrega simbólica da camisa ao atleta.

Atualmente residindo em Tubarão (SC), Vanderlei será operado dentro do ecossistema de inovação médica do Bewiki Care. A ação integra o projeto Clube dos Imortais, criado pelo Instituto Galo, que valoriza os ídolos do futebol brasileiro, oferecendo suporte à saúde e qualidade de vida de ex-atletas.

Para Dr. Henrique Arjona, o momento simboliza o amadurecimento da medicina catarinense e o propósito de um projeto que integra ciência, humanidade e tecnologia.

“O Hospital Bewiki Care nasceu para representar uma nova forma de fazer medicina, em que o paciente é o centro e o cuidado é integrado. Receber um ídolo do futebol nacional e contar com o apoio do Instituto Galo reforça nossa essência: unir conhecimento e propósito para transformar vidas”, destacou o diretor da Ortho Connect Hub.

O cirurgião Dr. Pedro Andrade ressaltou a importância técnica e significativa da cirurgia. “O menisco é fundamental para a mobilidade e longevidade articular. Operar um ex-atleta como o Vanderlei José Alves é motivo de orgulho e um marco profissional. Nosso foco é devolver movimento e confiança com o mais alto padrão de precisão cirúrgica”, afirmou.

O Hospital Bewiki Care faz parte do ecossistema Bewiki, que reúne áreas voltadas à saúde, hotelaria, coworking, gastronomia e mobilidade urbana em um mesmo espaço. A unidade dispõe de hospital cirúrgico, clínicas médicas, laboratórios e estrutura de hospedagem voltada ao cuidado e à recuperação do paciente.

A Ortho Connect Hub, localizada no complexo Bewiki, atua nas áreas de ortopedia, cirurgia e medicina esportiva. O modelo de trabalho contempla o uso de tecnologia, pesquisa científica e acompanhamento clínico completo, do atendimento inicial ao pós-operatório.

A parceria entre o Instituto Galo, o Hospital Bewiki Care e a Ortho Connect Hub reforça a força da medicina catarinense e celebra um novo capítulo na trajetória de um dos grandes nomes do futebol brasileiro, em um gesto que une ciência, esporte e propósito.

Dr. Henrique Dagostin de Arjona - CRM/SC 16533 | RQE 15892 | TEOT 14967
Dr. Pedro Henrique Cunha Andrade - CRM/SC 36001 | RQE 24506

