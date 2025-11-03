Segunda, 03 de Novembro de 2025
Coursera impulsiona trilhas de aprendizado no Brasil

Coursera lança no Brasil o Skill Tracks, solução que organiza trilhas de aprendizado por função e nível de carreira. A ferramenta combina conteúdo ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 12h03
Coursera impulsiona trilhas de aprendizado no Brasil
Flashcom Indonesia - Unsplash

Após as recentes expansões na Colômbia e no México, a Coursera, plataforma global de aprendizagem online, anuncia a ampliação de sua presença na América Latina com o lançamento do Skill Tracks no Brasil — uma solução de aprendizagem que organiza conteúdos em trajetórias de habilidades alinhadas a funções e níveis de carreira. A iniciativa auxilia profissionais a evoluírem do conhecimento básico à proficiência especializada, com base em dados e nas demandas reais do mercado de trabalho.

Desenvolvido com o Career Graph da Coursera, tecnologia que utiliza milhões de pontos de dados do mercado de trabalho, estruturas de competências de terceiros e uma taxonomia de habilidades proprietária, o Skill Tracks mapeia com precisão as relações entre empregos, habilidades e conteúdo de aprendizagem, permitindo que as organizações identifiquem e eliminem lacunas de competências de forma mais rápida e eficaz.

Inicialmente, estão disponíveis quatro Skill Tracks: Produto e Software, TI, Dados e GenAI, com novos percursos em desenvolvimento. Cada Skill Track oferece uma experiência de aprendizagem estruturada, definindo claramente as habilidades e os cursos essenciais para cada função e nível de experiência. A solução integra conteúdo especializado, prática aplicada e verificação de habilidades, possibilitando que profissionais apliquem novos conhecimentos de forma imediata e gerem resultados mensuráveis para os negócios.

De acordo com o Relatório sobre o Futuro dos Empregos de 2025 do Fórum Econômico Mundial, 63% dos empregadores identificam a lacuna de habilidades como a principal barreira à transformação dos negócios, e quase seis em cada dez trabalhadores precisarão de requalificação nos próximos cinco anos. Nesse contexto, os Skill Tracks da Coursera oferecem aos líderes corporativos uma ferramenta estratégica para garantir que suas equipes desenvolvam as competências certas para impulsionar a inovação, a produtividade e a retenção de talentos.

Principais recursos do Coursera Skill Tracks:
  • Experiência de aprendizagem personalizada – Além do conteúdo de classe mundial de líderes do setor e universidades como Microsoft, Amazon Web Services, Yale e Stanford, os líderes de aprendizagem corporativa podem personalizar os Skill Tracks com conteúdo próprio, assegurando alinhamento com ferramentas, fluxos de trabalho e prioridades estratégicas de suas organizações.
  • Credenciais rigorosas e verificáveis – Os alunos avançam em direção a certificações baseadas em avaliações reais, o que motiva o progresso e comprova que as habilidades foram efetivamente aprendidas e aplicadas.
  • Insights em tempo real e alinhamento com objetivos de negócio – O acompanhamento contínuo do progresso da aprendizagem e as atualizações frequentes de conteúdo garantem que os Skill Tracks permaneçam atualizados com as exigências do mercado e conectem diretamente o desenvolvimento de habilidades ao desempenho e ao crescimento organizacional.

Nos próximos meses, a Coursera apresentará novos Skill Tracks e recursos aprimorados, incluindo diagnósticos de habilidades para definir o nível ideal de entrada e trajetórias de habilidades verificadas, com avaliações baseadas em desempenho que geram credenciais representativas de experiência prática e prontidão para o mercado de trabalho.

"As empresas estão implementando novas tecnologias mais rapidamente do que seus funcionários conseguem acompanhar e precisam de soluções de aprendizagem adaptáveis e personalizadas", afirmou Greg Hart, CEO da Coursera. "Os Coursera Skill Tracks oferecem uma experiência de aprendizagem baseada em ocupações e tarefas, e são um passo importante para ajudar os alunos a dominar as habilidades certas para o crescimento de suas carreiras. Ao combinar habilidades técnicas com expertise institucional, prática e verificação de habilidades, os Skill Tracks garantem que o treinamento seja relevante e imediatamente aplicável."

Os Skill Tracks estão disponíveis para clientes atuais da Coursera com acesso ao catálogo completo. Novos clientes podem adquirir os percursos individualmente ou integrados ao portfólio completo de aprendizagem corporativa.

Para mais informações, basta acessar: coursera.org/enterprise﻿

