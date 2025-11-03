Segunda, 03 de Novembro de 2025
BRAZIL POTASH CONTRATA BTIG PARA LIDERAR FINANCIAMENTO DE CAPITAL AO NÍVEL DO PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO, COM OBJETIVO DE MINIMIZAR A DILUIÇÃO AOS ACIONISTAS

Objetivo é levantar a maior parte do capital próprio para a construção ao nível do ativo no Brasil, preservando a estrutura de capital corporativa ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 10h38

MANAUS, Brasil, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto de mineração de potássio como mineral crítico, o Projeto Autazes (o "Projeto"), anunciou hoje que nomeou a BTIG, LLC como sua principal consultora financeira para garantir um investimento em capital próprio ao nível do projeto para financiar a construção do Projeto.

Sob o mandato, a BTIG tentará identificar e engajar novos parceiros estratégicos para investir diretamente ao nível da entidade do projeto. Esta estrutura permiteàBrazil Potash idealmente garantir financiamento substancial de construção ao nível da entidade do projeto com menor diluição direta sobre os acionistas existentes.

"Contratar a BTIG representa um passo importanteàfrente enquanto avançamos em direçãoàconstrução do Projeto Autazes," disse Matt Simpson, Diretor Executivo da Brazil Potash. "Se bem-sucedida, esta abordagem de financiamento ao nível do ativo nos permitirá trazer novos parceiros estratégicos ao nível do projeto para financiar uma porção significativa de nossos requisitos de construção, mantendo nosso compromisso com os acionistas existentes. O mandato da BTIG abrange mercados internacionais, complementando nossas discussões em andamento com partes estratégicas selecionadas no Brasil, China e outras regiões selecionadas onde temos relacionamentos existentes, garantindo que persigamos todos os caminhos de financiamento disponíveis de forma eficiente. A profunda experiência da BTIG nos setores de produtos químicos, minerais e recursos naturais e sua extensa rede global fazem dela a parceira ideal para nos ajudar a garantir o capital necessário para colocar este projeto de potássio de classe mundial em produção."

A Empresa continua a explorar caminhos adicionais para otimizar sua estrutura de capital, incluindo oportunidades similares de segregação para componentes discretos do projeto, conforme demonstrado pela recente parceria com a Fictor Energia para infraestrutura de transmissão de energia.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o crescimento de culturas durante todo o ano, mas é vulnerável, pois importou mais de 95% de seu fertilizante de potássio em 2021, apesar de ter o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio quintal. O potássio produzido será transportado principalmente usando barcaças fluviais de baixo custo em um sistema de rios interiores em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores agricultoras e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual planejada inicial de até 2,4 milhões de toneladas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderia potencialmente fornecer aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil em importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Nota de Advertência Sobre Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada, ou a Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995, que são declarações que não são fatos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui e declarações públicas de nossos executivos ou representantes, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que nossa administração espera ou prevê que ocorrerão ou possam ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a coisas como estratégia comercial futura, planos e objetivos, pontos fortes competitivos e expansão e crescimento de nosso negócio. Essas declarações prospectivas, juntamente com termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "pode", "será", "deve" e outros termos comparáveis, envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, e incluem riscos relacionados a mudanças em nossas operações; incertezas relativas a estimativas; riscos relacionados ao setor; o sucesso comercial de, e riscos relacionados a, nossas atividades de desenvolvimento; incertezas e riscos relacionadosànossa dependência de empreiteiros e consultores; incertezas e riscos relacionados aos mercados de capitais e capacidade de levantar fundos adicionais para a construção do projeto. Essas declarações incluem declarações sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da Empresa e membros de sua administração, bem como as premissas sobre as quais tais declarações se baseiam, e tais declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre a probabilidade de sucesso da estrutura de financiamento proposta com a BTIG, limitação sobre a futura diluição de acionistas, o desenvolvimento do Projeto, cronogramas de desenvolvimento do projeto, avanço da construção, capacidade de produção, projeções de demanda de mercado, vantagens de custo, benefícios ambientais e o status do projeto da Empresa, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. Embora tenhamos tentado identificar fatores importantes que possam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles descritos em declarações prospectivas, pode haver outros fatores que causem resultados que não sejam os previstos, estimados ou pretendidos. Embora essas declarações prospectivas tenham sido baseadas em premissas que a Empresa acredita serem razoáveis quando feitas, você é advertido de que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente daqueles feitos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa. Além disso, mesmo que nossos resultados, desempenho ou realizações sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa, esses resultados, desempenho ou realizações podem não ser indicativos de resultados, desempenho ou realizações em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Empresa, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" do relatório anual da Empresa no Formulário 20-F arquivado na Comissão de Valores Mobiliários e outros registros. Esses riscos incluem, mas não se limitam a, flutuações na oferta e demanda de potássio, mudanças nas pressões competitivas, tempo e montante de despesas de capital, mudanças nos mercados de capitais, flutuações cambiais e de taxa de câmbio, condições geológicas ou ambientais inesperadas, mudanças na legislação e regulamentações governamentais, desenvolvimentos políticos ou econômicos em jurisdições relevantes, sucesso na obtenção de licenças e autorizações necessárias, capacidade de garantir financiamento de projeto e outros riscos operacionais.

Os leitores são alertados a não depositar confiança indevida em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste documento. A Empresa expressamente se isenta de quaisquer obrigações ou compromissos de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões a quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir qualquer mudança nas expectativas da Empresa em relação a elas ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias sobre as quais qualquer declaração se baseia, a menos que exigido por lei.

Contato:
Brazil Potash Investor Relations
[email protected]


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9567220)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos: Kstack
