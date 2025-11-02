Domingo, 02 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Policiais civis do RJ cobram adicional de 100% sobre pensão por morte

Medida prevista em caso de morte em serviço depende de regulamentação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/11/2025 às 15h02
Policiais civis do RJ cobram adicional de 100% sobre pensão por morte
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol-RJ) voltou a cobrar que o governo do estadual regulamente de forma imediata o adicional de 100% sobre os benefícios de pensão por porte, medida prevista no Artigo 39 da Lei Complementar 204/2022 , a Lei Orgânica da Polícia Civil do RJ, promulgada em 30 de junho de 2022.

"O parágrafo único [do Artigo 39] diz que a pensão será paga aos beneficiários com adicional de 100% incidente sobre o valor referente ao benefício de pensão por morte quando o óbito decorrer do exercício das funções", explicou Wagner de Paula, presidente do Sindpol-RJ, em postagem nas redes sociais na última sexta-feira (31).

Apesar da previsão expressa, o mesmo texto concede ao Poder Executivo do estado a competência de regulamentar o benefício legal previsto, o que até hoje não ocorreu , cerca de três anos da entrada em vigor da lei.

A cobrança, formalizada em um ofício encaminhado ao secretário estadual de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, ocorre dias após a megaoperação das polícias nos complexos do Alemão e da Penha , zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e que resultou em 121 mortes.

Foi a incursão policial mais letal da história do estado, e incluiu a morte de quatro policiais, sendo dois deles policiais civis, cujos herdeiros legais poderiam fazer jus ao recebimento da pensão de forma desburocratizada, caso a regulamentação estivesse em vigor.

Uma dessas vítimas, Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, trabalhava na 39ª Delegacia de Policia (DP), na Pavuna, e tinha apenas 40 dias de experiência na corporação .

A reportagem da Agência Brasil procurou a assessoria de imprensa da Polícia Civil para obter uma posição sobre a demanda do sindicato dos policiais e aguarda uma resposta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 28 minutos

Em igreja na Penha, fiéis rezam por paz e proteção em semana de horror

Orações se estendem também às famílias dos mortos em operação policial

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 horas

Brasil tem 358 mil pessoas em situação de rua, com 60% no Sudeste

Cidade de São Paulo se aproxima dos 100 mil

 © José Badim/Arquivo pessoal
Direitos Humanos Há 1 dia

Paixão pela profissão mantém médicos longevos na ativa

Conheça histórias de três médicos que não pensam em parar de trabalhar

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Convívio entre gerações é receita contra etarismo, aponta especialista

Entre idosos, esse tipo preconceito impacta saúde física e mental
Direitos Humanos Há 2 dias

Em atos, movimento negro pede investigação independente de ação no Rio

Protestos ocorreram em São Paulo, Brasília e Maranhão

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
1.98 km/h Vento
70% Umidade
100% (2.96mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Segunda
25° 16°
Terça
31° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 16°
Sexta
21° 14°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 26 minutos

Em igreja na Penha, fiéis rezam por paz e proteção em semana de horror
Política Há 26 minutos

Lula visita aldeia indígena e promete energia para 4,3 mil famílias
Desenvolvimento Há 2 horas

Em um ano, Plano de Desenvolvimento Econômico viabiliza grandes investimentos estratégicos para o crescimento do RS
Direitos Humanos Há 2 horas

Policiais civis do RJ cobram adicional de 100% sobre pensão por morte
Fazenda Há 2 horas

Programa Nota Fiscal Gaúcha terá login exclusivo via gov.br a partir de segunda-feira (3)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 627,595,06 +0,57%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias