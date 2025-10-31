Sexta, 31 de Outubro de 2025
Maceió conquista segundo lugar em performance hoteleira

Capital do Alagoas conquista o segundo lugar no ranking nacional de performance hoteleira no 1º trimestre; porta-voz do Grupo Ritz explica os aspec...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/10/2025 às 19h47
Maceió conquista segundo lugar em performance hoteleira
Kaio Fragoso

Um balanço realizado pela plataforma Omnibees, compartilhado pela Prefeitura de Maceió (AL), revelou que a capital alagoana conquistou o segundo lugar no ranking nacional de performance hoteleira entre as cidades brasileiras no primeiro trimestre deste ano.

Segundo a publicação, "o destaque reforça o prestígio do destino no cenário turístico nacional e sua capacidade de gerar receita com qualidade na hotelaria". Além disso, "os números demonstram que Maceió aumentou o volume de hóspedes e elevou o valor investido por cada estadia".

"Maceió é amplamente reconhecida como o ‘Caribe Brasileiro’, graças ao mar de águas cristalinas e tons azul-turquesa. Além disso, Maceió faz parte da Costa dos Corais, a maior barreira de corais do hemisfério Sul e uma das áreas de proteção ambiental mais importantes do país", destaca o porta-voz do Grupo Ritz.

O profissional também chama a atenção para a infraestrutura e acesso aéreo facilitado de Maceió, que conta com mais voos diretos e conexões estratégicas, impulsionando a chegada de turistas nacionais e internacionais. As operações partem diretamente da cidade de Rosário, na Argentina, para o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Ao longo do período, serão ofertados cerca de 1.500 assentos. Os voos serão operados aos finais de semana nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, com 184 assentos sendo ofertados a cada operação.

Recentemente também houve o anúncio de um novo atrativo turístico na Praia de Pajuçara, a Roda Maceió. A roda gigante fixa possui 42 metros de altura e oferece uma vista panorâmica do mar, possibilitando uma visão privilegiada da orla.

Além disso, prossegue o porta-voz, é possível contar com um impacto econômico "robusto": "Turistas gastam, em média, R$ 2.100 por dia e permanecem cerca de cinco dias, movimentando hospedagem, gastronomia, transporte, compras e entretenimento", articula, citando dados repercutidos pela Prefeitura de Maceió.

"Entre os principais atrativos, podemos citar a realização de eventos e atrações complementares", acrescenta o profissional. "Maceió possui um calendário de eventos culturais, esportivos e gastronômicos, aliado à preservação ambiental, que ajuda a manter a demanda alta durante todo o ano", afirma.

Plano é força-motriz do turismo de Maceió

Para o porta-voz da Rede Ritz, a força-motriz do turismo é resultado de ações como a criação do Plano Municipal de Turismo de Maceió, elaborado pela Prefeitura durante a atuação do prefeito João Henrique Caldas, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Alagoas (Sebrae/AL). O documento visa "identificar as potencialidades do destino, diversificar os investimentos no setor e definir políticas públicas a serem implementadas".

"O Plano direciona políticas públicas para crescimento ordenado, fortalecimento da marca e preservação ambiental", pontua o especialista. "Na alta temporada, a capital alagoana registra uma ocupação próxima de 100%, conforme dados da Ascom Semtur (Secretaria Municipal de Turismo)", afirma.

O profissional também cita que "a taxa de hospedagem, média anual de ocupação passou de 71,21% em 2021 para quase 80% (entre os períodos de baixa e alta temporada) em 2024", citando dados da ABIH/AL (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas), também compartilhados pela Ascom Semtur.

"Em 2024, foram realizados 128 eventos em Maceió, com um impacto estimado de R$ 117 milhões", reporta o porta-voz. Os dados foram repercutidos pelo portal Painel Notícias, que também informa que foram registrados 68 eventos no calendário oficial do Maceió Convention & Visitors Bureau somente no início de 2025, entre congressos, feiras, festivais, eventos esportivos e conferências.

Sustentabilidade e turismo responsável alagoano são atrativos

Na visão do profissional, a sustentabilidade e o turismo responsável de Maceió são alguns dos atrativos do Estado. "A capital possui políticas públicas ambientais importantes, como ações para preservar a Costa dos Corais e regular o acesso a áreas sensíveis, garantindo o equilíbrio entre visitação e conservação", afirma.

Ele também cita a importância de certificações e práticas eco-friendly conduzidas pelas iniciativas maceioense: "Hotéis têm adotado medidas como redução do consumo de água e energia, uso de produtos biodegradáveis, gerenciamento de resíduos e incentivo à compra de insumos locais".

Além disso, avança, "a cidade têm ventos de conscientização": "Seminários e workshops, como o Turismo Carbono Neutro, incentivam o trade a adotar metas de sustentabilidade", pontua. "Cada vez mais, um número crescente de visitantes busca experiências alinhadas à preservação ambiental e ao turismo de baixo impacto, o que tem se tornado um diferencial competitivo para Maceió", considera.

Maceió ocupa o 1º lugar em vendas no Nordeste

O turismo no Nordeste cresceu cerca de 12% no 1º quadrimestre de 2025, conforme informações do Ministério do Turismo divulgadas pelo site Tribuna Hoje.com. De acordo com indicativos da Decolar, repercutidos pela Prefeitura de Maceió, a capital segue conquistando posições de destaque no turismo internacional. A cidade ocupa o 1º lugar em vendas no Nordeste, o 4º destino mais vendido no Brasil e está entre o 11º mais procurado do mundo.

Para mais informações, basta acessar: http://www.hoteisritzalagoas.com.br

