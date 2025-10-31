Zapper lança soluções de IA para WhatsApps corporativos

A Zapper marcou presença na 30ª edição do Futurecom 2025, considerado um dos principais eventos de conectividade e segurança da América Latina. O congresso aconteceu de 30 de setembro a 2 de outubro de 2025, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP) e reuniu cerca de 300 marcas expositoras e mais de 30 mil profissionais do setor em 25 mil m² de área de exposição.

Frederico Groth, CEO da Zapper, observa que as tendências e percepções do Futurecom 2025 se conectam com os desafios que as empresas enfrentam hoje no uso do WhatsApp corporativo. "O Futurecom mostrou que a inovação constante é crucial em cada etapa das operações dentro de uma empresa, e que as novas tecnologias do cenário empresarial podem e devem ser aliadas nesse processo".

No evento, o time da Zapper destacou que uma das principais dores do panorama corporativo continua sendo a falta de visibilidade nas comunicações de seus colaboradores através do WhatsApp corporativo.

"E, como sabemos, a comunicação é a base de qualquer negócio: é por meio dela que detectamos dores, oportunidades, anseios e até métricas capazes de impulsionar resultados", afirma o CEO.

Ele destaca que a possibilidade de ter controle sobre o que a equipe comunica, promete e negocia é também o viés para promover inovação com segurança. "Quando as conversas passam a ser rastreáveis e passíveis de análise, as empresas ganham não apenas transparência, mas inteligência para evoluir processos e decisões", diz.

Durante o evento, gestores compartilharam a mesma percepção: a escassez de visibilidade, segurança e produtividade nos times comerciais, de atendimento e relacionamento. "Esses desafios, evidenciados no Futurecom, reforçam uma tendência clara - a governança sobre a comunicação corporativa se tornou um novo diferencial competitivo", articula o empresário.

O atendimento é considerado um ponto essencial tanto para empresários que atuam como microempreendedores individuais (MEIs) quanto para aqueles que atuam em negócios de maior porte, como mostra uma publicação do Portal do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Lançamentos: Zapper Desk e Zapper Flow

Durante o evento a Zapper realizou o pré-lançamento do Zapper Desk e do Zapper Flow. As novas soluções buscam responder a demandas urgentes do mercado, como visibilidade, performance e segurança. Enquanto o serviço base da Zapper já oferece monitoramento, o Zapper Desk representa uma evolução ao trazer o agente monitorado (o colaborador) para dentro da plataforma, transformando-o em um usuário beneficiado.

"O agente ganha uma IA (Inteligência Artificial) integrada que sugere respostas e prevê riscos, podendo aumentar a produtividade, e a gestão obtém visibilidade e métricas de performance", descreve Groth.

As soluções relacionadas à IA estão entre as tendências do chamado "novo mercado", como revela um estudo repercutido pelo Data Centre Dynamics. A inovação é considerada uma opção para diversas áreas, como o setor de atendimento.

Já o Zapper Flow é o orquestrador de comunicação em massa, que atende à necessidade de escalabilidade. Ele permite que as empresas criem fluxos híbridos (App + API) inteligentes e automatizados para diferentes finalidades.

"Assim, ambos os produtos têm como foco garantir que o WhatsApp seja usado de forma estratégica e segura, transformando-o em um ambiente mensurável", complementa o CEO.

Conversa passa a ser uma fonte de dados e insights

Gabriel Almeida, CTO da Zapper, observa que, no contexto corporativo atual - em que boa parte das interações ocorre por canais digitais como o WhatsApp -, a conversa deixou de ser apenas troca de mensagens e passou a ser uma fonte de dados e insights.

Ele ressalta que cada diálogo entre times, clientes e parceiros carrega sentimentos, intenções, riscos e oportunidades. "Quando analisadas de forma inteligente, as conversas revelam tendências, padrões de comportamento e indicadores capazes de direcionar decisões estratégicas e impulsionar resultados", afirma.

"É aqui que a inteligência conversacional ganha protagonismo: ela transforma a comunicação em um ativo mensurável, abrindo espaço para previsões, diagnósticos e estratégias mais precisas", diz o especialista em tecnologia.

O CTO da Zapper ressalta que, com a evolução da IA, o potencial de exploração das interações cresce exponencialmente. "Modelos de IA passam a atuar como copilotos corporativos, interpretando nuances de linguagem, sugerindo ações e identificando riscos antes mesmo que eles aconteçam", explica.

Para ele, ao unir governança, segurança e inteligência conversacional, é possível observar como a leitura automatizada e contextual das comunicações corporativas começa a redefinir o modo como as empresas gerenciam performance, compliance e relacionamento com seus públicos.

Perspectivas para o futuro

"Nos próximos anos, a tendência é clara: as empresas que compreenderem e utilizarem o valor estratégico de suas conversas terão vantagem competitiva real - e é exatamente isso que buscamos potencializar em nossos clientes", considera Almeida.

A Zapper firmou um passo estratégico em busca de consolidar sua liderança no Brasil e ampliar sua atuação na América Latina com os lançamentos do Zapper Desk e do Zapper Flow, que inserem novas funcionalidades no ecossistema da marca.

Para a América Latina (LATAM), o projeto envolve a intensificação do trabalho de transformação do WhatsApp, que ainda é pouco aproveitado como ferramenta estratégica na região, de acordo com os executivos.

"Um plano essencial para a ampliação da atuação na LATAM é a expansão da operação em clientes da carteira que já possuem atuação na América Latina, aproveitando a parceria já estabelecida e facilitando a entrada em novos mercados", explica o CTO da Zapper.

Para mais informações, basta acessar: https://zapper.com.br/