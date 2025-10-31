Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Observatório da OAB-RJ vai acompanhar apuração sobre operação policial

Para seccional no Rio é preciso verificar se ação respeitou leis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/10/2025 às 18h59

Um “observatório de investigações” foi criado na Seccional do Rio de Janeiro Ordem dos Advogados do Brasil, para acompanhar a apuração sobre o cumprimento da lei pelas policias civil e militar durante a Operação Contenção, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na última terça-feira (28). A operação foi a mais letal da história do estado.

“É dever da ordem zelar pela legalidade, pela transparência e pela segurança em ações desta natureza”, afirmou, em nota à imprensa, a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.

O observatório será presidido pelo advogado Rafael Borges, secretário-geral da OAB-RJ, e terá como vice-presidente a advogada Luciana Pires, vice-diretora de Assuntos Legislativos da seccional. Segundo o comunicado, o observatório quer contribuir com o aperfeiçoamento dos protocolos de segurança do Estado, reduzir a letalidade e conter a ação de grupos criminosos,

A Operação Contenção mobilizou efetivo de 2,5 mil policiais e, segundo o governo, resultou na morte de 121 pessoas – quatro dessas eram policiais. A quantidade de mortes é maior do que o número de pessoas presas (113) e de armas apreendidas (118).

Segundo o governo do Rio de Janeiro, o objetivo da operação era conter o avanço do Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, cumprindo 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil divulgou a lista parcial de pessoas mortas já identificadas, com 99 nomes. A polícia informou que 78 mortos tinham histórico criminal, e 21, não. Além disso, segundo o balanço divulgado pelas autoridades fluminenses, havia mandados de prisão em aberto contra 42, menos que a metade dos 99 identificados. Conforme notícia veiculada pelo jornal O Globo, nenhuma dessas pessoas havia sido denunciada à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Agência Brasil solicitou confirmação do MP estadual.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 11 minutos

Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio

Dinheiro foi destinado auxílios como identificação de corpos

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 horas

Moradores de favelas protestam no Rio após megaoperação com 121 mortos

Mães que perderam filhos em outras ações policiais participaram do ato

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

Acolhimento correto no luto por bebês previne piora da saúde mental

Política nacional de humanização do luto expõe carência de psicólogos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

Outubro do luto materno e parental reivindica atendimento humanizado

Pela 1ª vez, tema ganhou política nacional e mês de conscientização

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 horas

Megaoperação no Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão pretendidos

Outros 15 alvos estão entre os 121 mortos

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
20° Sensação
1.86 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

DecisionOps ajuda empresas a otimizar decisões
Geral Há 10 minutos

SP tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro
Direitos Humanos Há 10 minutos

Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio
Tecnologia Há 26 minutos

Maceió conquista segundo lugar em performance hoteleira
Tecnologia Há 41 minutos

Black Friday exige planejamento e adaptação ao consumidor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,13%
Euro
R$ 6,20 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,999,29 +1,80%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias