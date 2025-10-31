Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IML já liberou 89 corpos de mortos em megaoperação, diz governo do RJ

Já foram identificados 99 dos 117 civis mortos na operação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/10/2025 às 14h09
IML já liberou 89 corpos de mortos em megaoperação, diz governo do RJ
© Joédson Alves/Agência Brasil

Entre os 99 corpos já identificados entre os mortos na Operação Contenção, 89 já foram liberados pelo Instituto Médico Legal para a retirada dos familiares. O instituto trabalha para identificar os 117 civis mortos na operação, e o trabalho pode ser concluído apenas no fim de semana . A operação também deixou quatro policiais mortos .

>> Famílias de mortos em operação no Rio reclamam de falta de informação

A Polícia Civil informou que está finalizando um documento de inteligência “com centenas de páginas, que reúne a qualificação dos criminosos mortos e uma análise detalhada sobre o papel estratégico dos complexos da Penha e do Alemão dentro da estrutura da organização criminosa”, diz em comunicado.

Segundo o governo do Rio de Janeiro, das 99 pessoas identificadas até o momento, 78 tinham histórico criminal, e 42 tinham mandado de prisão pendente . Segundo o secretário, ainda não é possível saber se esses mandados pendentes haviam sido expedido nesta operação ou anteriormente.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Subprocuradoria-Geral de Direitos Humanos e Proteção à Vítima (SUBDH), também trabalha para realizar uma perícia independente e acolher familiares dos mortos durante a liberação dos corpos das vítimas da Operação Contenção.

A perícia contou com uma equipe de oito profissionais, sob acompanhamento integral de um promotor de Justiça integrante do Ministério Público.

O governo federal também enviou 20 peritos criminais da Polícia Federal para reforçar os trabalhos de segurança pública no Rio de Janeiro, segundo informou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Mandados de prisão

A megaoperação contra o Comando Vermelho pretendia cumprir 100 mandados de prisão e conseguiu localizar 20 desses alvos . Outros 15 foram mortos durante a ação.

O objetivo da operação era, de acordo com o governo do estado, conter o avanço do Comando Vermelho, cumprindo 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão.

Principal alvo, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, segue foragido. Ele é considerado o principal chefe do Comando Vermelho que não está preso.

Entidades de direitos humanos e organizações da sociedade civil denunciam que a operação como "massacre" e "chacina" e criticam a alta letalidade da ação.

>> Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio: "carnificina"

Familiares e moradores do Complexo da Penha retiraram dezenas de corpos de uma área de mata na região na madrugada seguinte à ação e relatam que tambem havia sinais de tortura e até mutilações nos cadáveres.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 minuto

Acolhimento correto no luto por bebês previne piora da saúde mental

Política nacional de humanização do luto expõe carência de psicólogos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 minuto

Outubro do luto materno e parental reivindica atendimento humanizado

Pela 1ª vez, tema ganhou política nacional e mês de conscientização

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 horas

Megaoperação no Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão pretendidos

Outros 15 alvos estão entre os 121 mortos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 horas

Um quarto dos municípios tem estrutura de promoção da igualdade racial

Entre os estados, 100% criaram secretarias ou órgãos com esse fim

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

MPRJ faz perícia independente em vítimas da Operação Contenção

Equipe de oito profissionais também acolheu familiares dos mortos

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 23°
23° Sensação
2.12 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Cooperativismo Há 5 minutos

Sicoob Creditapiranga celebra 8 anos em Tenente Portela
Geral Há 9 minutos

Telhado na Cidade de Deus diz: "Aqui tem crianças, sonhos e famílias
Justiça Há 9 minutos

CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin
Educação Há 9 minutos

Lula sanciona lei que cria o Sistema Nacional de Educação
Geral Há 9 minutos

Movimentos sociais no Maranhão fazem ato contra violência policial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,08%
Euro
R$ 6,20 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,023,55 +1,43%
Ibovespa
149,445,23 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias