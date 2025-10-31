Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Emagrecimento rápido exige cuidado estético especializado

Perda de peso acelerada pode causar flacidez e desequilíbrio corporal sem acompanhamento adequado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/10/2025 às 12h28
Emagrecimento rápido exige cuidado estético especializado
Joel Azevedo

O uso do medicamento tirzepatida (comercialmente conhecido como Mounjaro) tem trazido resultados expressivos no tratamento da obesidade e do sobrepeso: no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente o medicamento para controle crônico do peso, incluindo perda de peso e manutenção em adultos com IMC ≥ 30 kg/m² ou ≥ 27 kg/m² com comorbidade.

Estudos centrais apontam reduções médias de peso de até 22,5% com doses de 15 mg. Contudo, esse emagrecimento acelerado pode provocar um efeito estético relevante: a flacidez da pele. A perda rápida de gordura corporal supera a adaptação da pele e dos tecidos, gerando áreas de perda de sustentação facial e corporal.

De acordo com a biomédica esteta Karine Maia, quando o corpo emagrece muito rápido, muitas vezes a pele e os tecidos não conseguem acompanhar esse ritmo. "Nosso protocolo reúne técnicas focadas em colágeno, sustentação óssea e reordenamento de tecidos para que o resultado do emagrecimento também seja um resultado estético e saudável", afirma.

Diante dessa demanda crescente, ela desenvolveu um protocolo completo e mentorias especializadas com foco em três pilares:

  1. Estimulação do colágeno, para reforçar a firmeza da pele;
  2. Sustentação óssea, visando reequilibrar estruturas que podem sofrer impacto com a perda de volume;
  3. Reordenamento de tecidos, por meio de tecnologias e procedimentos que atuam na flacidez muscular e tissular.

"Com essa abordagem, podemos oferecer um serviço diferencia­do aos pacientes que emagreceram rapidamente, seja por tratamento com tirzepatida, por cirurgia bariátrica, balão gástrico ou outras estratégias, ajudando a garantir que a conquista da redução de peso seja acompanhada de uma estética corporal e facial harmônica. Para os pacientes, o benefício está em unir o emagrecimento com segurança estética, evitando que o resultado final seja comprometido pela flacidez", destaca a biomédica.

Tecnologia e acompanhamento online impulsionam saúde sistêmica

O uso de tecnologias digitais tem transformado o acompanhamento de pacientes em tratamentos de emagrecimento e promoção da saúde. Clínicas que adotam o modelo de saúde sistêmica com monitoramento online conseguem integrar dados, hábitos e evolução clínica, ajustando protocolos conforme as necessidades individuais. Segundo o portal Somos Médicos, consultas virtuais têm se mostrado eficazes para o início e o acompanhamento de planos de emagrecimento, permitindo orientação constante e acompanhamento estruturado. Um estudo publicado na Nature Digital Medicine aponta que o monitoramento remoto reduziu hospitalizações em 9,6% e aumentou o engajamento dos pacientes com o tratamento.

A biomédica Karine Maia ressalta que o atendimento remoto amplia o acesso e melhora a eficiência do cuidado, permitindo ajustes rápidos e decisões baseadas em dados. Pesquisas do National Institutes of Health (NIH) indicam que protocolos personalizados aumentam a adesão e melhoram os resultados clínicos. Clínicas que utilizam esse modelo oferecem videochamadas, relatórios digitais e suporte contínuo, o que, segundo o blog Be-Slim, resulta em maior manutenção dos resultados. Essa integração entre tecnologia e saúde sistêmica segue a tendência global da "saúde conectada", que une acompanhamento contínuo, personalização e prevenção.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Freepik
Tecnologia Há 2 horas

ESG promove impacto, lucro e o futuro dos negócios

Apesar da popularidade do ESG, poucas empresas tratam a sustentabilidade como parte da estratégia e comprometem o futuro e o desempenho financeiro ...
Tecnologia Há 4 horas

Dados em tempo real impulsionam eficiência do last mile na Black Friday

Tecnologia da Geotab amplia a visibilidade logística e prepara empresas para o crescimento de 42% nas vendas durante o período de descontos

 Councilcle por Pixabay
Tecnologia Há 21 horas

Ministérios discutem integração entre saúde, trabalho e previdência

Debates preveem a integração entre a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com vis...

 Divulgação Tecban
Tecnologia Há 22 horas

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS

Caixas eletrônicos recicladores levam praticidade, segurança e novos serviços a milhares de gaúchos

 Divulgação Aero Engenharia
Tecnologia Há 22 horas

Estudo mostra protagonismo das pessoas por trás da tecnologia e inovação

Iniciativas em diferentes setores destacam a importância da integração entre dados, operação e estratégia para transformar recursos digitais em sol...

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 23°
23° Sensação
2.12 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Cooperativismo Há 5 minutos

Sicoob Creditapiranga celebra 8 anos em Tenente Portela
Geral Há 9 minutos

Telhado na Cidade de Deus diz: "Aqui tem crianças, sonhos e famílias
Justiça Há 9 minutos

CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin
Educação Há 9 minutos

Lula sanciona lei que cria o Sistema Nacional de Educação
Geral Há 9 minutos

Movimentos sociais no Maranhão fazem ato contra violência policial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,08%
Euro
R$ 6,20 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,023,55 +1,43%
Ibovespa
149,445,23 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias