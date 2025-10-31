Emagrecimento rápido exige cuidado estético especializado

O uso do medicamento tirzepatida (comercialmente conhecido como Mounjaro) tem trazido resultados expressivos no tratamento da obesidade e do sobrepeso: no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente o medicamento para controle crônico do peso, incluindo perda de peso e manutenção em adultos com IMC ≥ 30 kg/m² ou ≥ 27 kg/m² com comorbidade.

Estudos centrais apontam reduções médias de peso de até 22,5% com doses de 15 mg. Contudo, esse emagrecimento acelerado pode provocar um efeito estético relevante: a flacidez da pele. A perda rápida de gordura corporal supera a adaptação da pele e dos tecidos, gerando áreas de perda de sustentação facial e corporal.

De acordo com a biomédica esteta Karine Maia, quando o corpo emagrece muito rápido, muitas vezes a pele e os tecidos não conseguem acompanhar esse ritmo. "Nosso protocolo reúne técnicas focadas em colágeno, sustentação óssea e reordenamento de tecidos para que o resultado do emagrecimento também seja um resultado estético e saudável", afirma.

Diante dessa demanda crescente, ela desenvolveu um protocolo completo e mentorias especializadas com foco em três pilares:

Estimulação do colágeno, para reforçar a firmeza da pele; Sustentação óssea, visando reequilibrar estruturas que podem sofrer impacto com a perda de volume; Reordenamento de tecidos, por meio de tecnologias e procedimentos que atuam na flacidez muscular e tissular.

"Com essa abordagem, podemos oferecer um serviço diferencia­do aos pacientes que emagreceram rapidamente, seja por tratamento com tirzepatida, por cirurgia bariátrica, balão gástrico ou outras estratégias, ajudando a garantir que a conquista da redução de peso seja acompanhada de uma estética corporal e facial harmônica. Para os pacientes, o benefício está em unir o emagrecimento com segurança estética, evitando que o resultado final seja comprometido pela flacidez", destaca a biomédica.

Tecnologia e acompanhamento online impulsionam saúde sistêmica

O uso de tecnologias digitais tem transformado o acompanhamento de pacientes em tratamentos de emagrecimento e promoção da saúde. Clínicas que adotam o modelo de saúde sistêmica com monitoramento online conseguem integrar dados, hábitos e evolução clínica, ajustando protocolos conforme as necessidades individuais. Segundo o portal Somos Médicos, consultas virtuais têm se mostrado eficazes para o início e o acompanhamento de planos de emagrecimento, permitindo orientação constante e acompanhamento estruturado. Um estudo publicado na Nature Digital Medicine aponta que o monitoramento remoto reduziu hospitalizações em 9,6% e aumentou o engajamento dos pacientes com o tratamento.

A biomédica Karine Maia ressalta que o atendimento remoto amplia o acesso e melhora a eficiência do cuidado, permitindo ajustes rápidos e decisões baseadas em dados. Pesquisas do National Institutes of Health (NIH) indicam que protocolos personalizados aumentam a adesão e melhoram os resultados clínicos. Clínicas que utilizam esse modelo oferecem videochamadas, relatórios digitais e suporte contínuo, o que, segundo o blog Be-Slim, resulta em maior manutenção dos resultados. Essa integração entre tecnologia e saúde sistêmica segue a tendência global da "saúde conectada", que une acompanhamento contínuo, personalização e prevenção.